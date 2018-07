Um ano da assinatura da Nova Lei Trabalhista será celebrado no Hotel Sheraton, em Porto Alegre, dia 13. São as Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho, encabeçadas pelo ex-ministro Ronaldo Nogueira

Desde junho, o presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, Ronaldo Nogueira, ex-ministro do Trabalho e idealizador da Nova Lei Trabalhista, vem percorrendo o país, ao lado de lideranças políticas e empresariais, detalhando os pontos positivos da reforma setorial encabeçada por ele e que agora completa um ano de implantação. É justamente para marcar este período que ganham expressão as Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho, traduzidas por uma série de debates que estão acontecendo de norte a sul.

Segundo Nogueira, o Brasil se tornou o segundo melhor destino no mundo para investimentos após a entrada em vigor da Nova Lei Trabalhista. Ele traz o exemplo de uma das maiores empresas automobilísticas do país que deverá optar por investir no Brasil ao invés de investir em outros países.

“O setor automotivo como um todo já anunciou investimentos na ordem de 20 bilhões de reais. Com a modernização trabalhista o empregador perdeu o medo de contratar”, destacou Nogueira, durante a realização da Jornada, em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Os primeiros eventos do Estado foram realizados em Caxias do Sul, Lajeado, Santa Maria, Carazinho, Passo Fundo e Erechim, todos eles contaram com lotação total.

Depois de chegar a perder em média 100 mil empregos por mês a partir de 2014, o Brasil deu a volta por cima e hoje gera em torno de 100 mil novas vagas a cada 30 dias, tendo alcançado no acumulado do CAGED neste ano mais de meio milhão de vagas. “A entrada em vigor da nova lei trabalhista tornou o país no melhor ambiente de negócios da América Latina e no segundo melhor do mundo”, afirmou ainda o ex-ministro. “E o emprego é o maior de todos os direitos sociais”, destacou ainda Nogueira. Ele afirmou que a modernização da lei do trabalho não retirou qualquer direito dos trabalhadores. “Todos foram mantidos, FGTS, férias, décimo terceiro salário, seguro desemprego… mantivemos todos”, disse o deputado.

A caravana, no dia em que comemorará um ano da assinatura da Nova Lei Trabalhista, será realizada em um grande evento no Hotel Sheraton em Porto Alegre. Será na sexta-feira (13), a partir das 12h, e contará com a presença do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ronaldo Fonseca e do ministro do TST Aloysio Corrêa da Veiga.

No interior do Estado, as jornadas já atraíram mais de duas mil pessoas e a expectativa para Porto Alegre é de manter também um número expressivo de participantes. O coordenador-geral do evento e idealizador da modernização trabalhista, o deputado Ronaldo Nogueira, faz um balanço positivo deste primeiro ano, consolidando a perspectiva de gerar mais de um milhão de empregos formais este ano.

O calendário completo das Jornadas está disponível em www.ibecnet.com.br, onde se podem realizar as inscrições gratuitas para quaisquer das edições. (Clarice Ledur)

