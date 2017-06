Um ano depois de expor nas redes sociais a sua foto com o olho roxo por agressão de seu companheiro, Luiza Brunet diz que ainda tem medo

Um ano depois de expor nas redes sociais uma foto em que aparecia com um olho roxo, a ex-modelo Luiza Brunet, 55 anos, tem algo a comemorar. Considerado culpado pela agressão, o seu ex-companheiro, o bilionário gaúcho Lirio Parisotto, oito anos mais velho, foi condenado a prestar 12 meses de serviços comunitários. Ele nega que ambos tenham mantido união estável e já avisou, por meio das redes sociais, que recorrerá da sentença.

Em sua primeira entrevista após sentença (proferida pela Justiça na semana passada), Luiza – ainda hoje uma das mais belas mulheres do País – falou à revista Veja sobre o seu sofrimento pessoal com o caso e as pressões de enfrentar nos tribunais um dos maiores empresários brasileiros. Veja, abaixo, um trecho da conversa com Luiza:

Parisotto foi absolvido em uma das duas denúncias da qual era alvo e, na prática, prestará serviços comunitários por um ano. Você considerou justa a punição?

Não importa para mim a medida de tempo. O que me deixa dormir mais tranquila hoje é que ele foi condenado pelo que fez.

Divulgada a sentença, Parisotto a chamou, nas redes sociais, de “cara-de-pau” e “patranheira”. Antes disso, ele tentou intimidá-la por causa da denúncia da agressão ao Ministério Público?

Só uma vez, em uma mensagem que enviou para o meu celular na qual dizia: “Não se invente”. Aquilo soou como uma clara ameaça, mas não respondi. Até hoje, quando acordo, sinto aquele medo pesando. Temo por mim e por meus filhos. Ainda me sinto ameaçada.

