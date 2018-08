Um aparelho explodiu durante cirurgia e causou queimaduras em um bebê em hospital

Um aparelho explodiu e um bebê de 1 ano sofreu queimaduras no rosto durante cirurgia no Hospital da Baleia, na Região Leste de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Avó da criança, Rosemary de Andrade Martins contou que a menina estava na unidade para a retirada de um cisto perto do olho. O incidente aconteceu no dia 10, e a garota foi transferida para o Hospital João XXIII, onde chegou a ficar no CTI (Centro de Tratamento Intensivo).

Será instaurada uma sindicância interna para apurar o ocorrido

A família procurou a polícia e, conforme registrado no boletim de ocorrência, um representante do Hospital da Baleia alegou que durante o procedimento foi usado um equipamento chamado “cautério elétrico” e que ocorreu uma explosão e um início de incêndio. O representante informou que será instaurada uma sindicância interna para apurar o ocorrido. Em nota encaminhada nesta quinta-feira (16), o hospital informou que uma perícia não encontrou falhas no equipamento e que as causas ainda estão sendo investigadas.

“Nós achamos que o prédio estava caindo. O terceiro andar chegou a balançar. O prédio balançou”, contou Rosemary.

Queimaduras de segundo e terceiro graus

A avó da bebê relatou que a neta teve queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus nos olhos e nas vias aéreas. A criança completou um ano no último dia 3 de agosto. “Minha neta foi sobrevivente dessa explosão. Essa menina é um milagre”, disse Rosemary.

No Hospital João XXIII, de acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram informados pela mãe da criança que ela teve 5% do corpo queimado, no rosto, no ombro e no olho direito. Além disso, a responsável pela garota disse que o estado de saúde é estável e que a filha estava entubada.

O que diz o Hospital da Baleia

Em nota, o hospital informou que a menina “passou por um procedimento de retirada de um cisto (verruga) na região da pálpebra. Durante a cauterização, houve um incidente que veio a provocar queimaduras na face e no dorso da paciente. Uma perícia técnica realizada no dia do fato não constatou falhas no equipamento utilizado, que está com manutenção em dia. As causas ainda estão sob investigação”.

A assessoria da instituição informou, ainda, que suas equipes atuaram prontamente a fim de estabilizar a paciente e dar os primeiros atendimentos à criança. Após a estabilização e a comunicação à família, a garota foi para o hospital João XXIII, referência em queimados, junto com profissionais do Baleia. A nota diz ainda que sua equipe acompanha pessoalmente a melhora do estado de saúde da menina, que presta solidariedade à família e está dando esclarecimentos aos órgãos competentes.

