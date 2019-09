Um aplicativo que faz compras sem conhecimento dos donos afeta milhares de brasileiros

O aplicativo Weather Forecast: World Weather Accurate Radar é aparentemente legítimo, está disponível na Google Play Store e vem pré-instalado em alguns smartphones da marca Alcatel , mas silenciosamente ele comete fraudes contra os usuários, fazendo assinaturas em serviços pagos sem conhecimento das vítimas. O esquema foi revelado em janeiro pela empresa de soluções digitais Upstream. Na época, o software foi removido de circulação, mas retornou após dois meses de inatividade.

“Parece que um raio, de fato, cai duas vezes no mesmo lugar”, ironizou Guy Krief, diretor executivo da Upstream. Este aplicativo meteorológico manteve um perfil discreto até que a tempestade passasse e, depois, voltou a agir da mesma maneira de antes, com um pico no seu comportamento fraudulento apenas alguns meses depois de ter sido denunciado. E continua a realizar atividades suspeitas em baixa, mas frequente, quantidade a fim de continuar desviando fundos, só que sem que se fosse percebido.

O Weather Forecast está listado na loja digital do Google como um aplicativo desenvolvido pela “mie-alcatel.support“. Contatada, a TCL, dona da marca Alcatel, ainda não se manifestou. Segundo análise da plataforma Secure-D da Upstream, que combate fraudes digitais, foram detectadas e bloqueadas mais de 34 milhões de tentativas de transações suspeitas, de cerca de 700 mil usuários.

As vítimas estão espalhadas por 14 países, incluindo Alemanha, Reino Unido e Rússia, mas 99% dos registros aconteceram no Brasil. Por aqui, foram 34.027.751 tentativas de fraude, de 646.247 vítimas num período de seis meses. Segundo a Upstream, a fraude está acontecendo em smartphones Pixi 4, da Alcatel, que vem com o aplicativo pré-instalado.

Sem conhecimento das vítimas, o aplicativo tenta fazer assinaturas de serviços pagos. Por isso, a recomendação é que donos de aparelhos Pixi 4 verifiquem comportamentos incomuns em seus smartphones, como o gasto excessivo da bateria e do dados móveis. Os consumidores também devem ficar atentos a suas faturas de cartão de crédito, com cuidado para cobranças indesejadas.

“Escondido em aplicativos aparentemente legítimos e frequentemente populares, o malware não detectado está prejudicando a reputação do setor e deixando as operadoras de telefonia móvel e seus consumidores a pagar a conta”, afirmou Krief. “O tamanho do problema não pode mais ser ignorado, e a segurança deve se tornar a prioridade número um do setor móvel.”

