Um asteroide passará pela Terra a uma distância menor que a da Lua

Um asteroide medindo entre 15 e 40 metros de extensão passará de raspão pela Terra nesta sexta-feira. No momento da máxima aproximação, que ocorrerá às 20h30min (horário de Brasília), o objeto estará a 64 mil quilômetros da Terra, menos de 1/5 da distância entre nosso planeta e a Lua. Batizado de 2018 CB, o asteroide foi descoberto no último domingo pela Nasa (agência espacial dos EUA). Junto com ele, também foi descoberto outro objeto, o 2018 CC, que passou pela terra na terça-feira, a uma distância de 184 mil quilômetros (dois terços da distância entre a Terra e a Lua).

“Embora o 2018 CB seja bastante pequeno, pode ser maior do que o asteroide que entrou na atmosfera sobre Tchelyabinsk, na Rússia, quase exatamente cinco anos atrás, em 2013”, disse Paul Chodas, diretor do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, localizado em Pasadena, Califórnia. Segundo a agência espacial dos EUA, asteroides do tamanho do 2018 CB, que possuem pequeno potencial destrutivo se atingirem a Terra, passam perto de nosso planeta entre uma e duas vezes por ano.

Deixe seu comentário: