Um ataque a tiros em uma redação de jornal nos Estados Unidos deixou cinco pessoas mortas

Um ataque a tiros deixou mortos na redação do jornal “Capital Gazette”, em Annapolis, capital do Estado de Maryland, nos EUA, de acordo com autoridades. Um suspeito de ser o atirador foi preso. À CBS News, uma autoridade não identificada falou que há pelo menos cinco mortos. A publicação pertence ao “The Baltimore Sun”, e a sua sede fica a meia hora de Washington.

A polícia cercou o prédio do jornal. Um estagiário do jornal relatou numa publicação do Twitter que havia um atirador e pediu socorro: “Por favor nos ajudem”. Outro repórter fez um relato de pânico sobre os acontecimentos pela mesma rede social, após ter deixado a cena do crime.

“Um atirador baleou várias pessoas no meu escritório, algumas das quais estão mortas”, escreveu. “O atirador disparou através de uma porta de vidro no escritório e abriu fogo contra vários funcionários. Não posso dizer muito e não quero declarar ninguém morto, mas a situação está feia. Não há nada mais apavorante do que ouvir várias pessoas serem baleadas enquanto você está debaixo da sua mesa e então ouvi-lo recarregar a arma.”

Imagens exibidas na rede CNN mostravam pessoas sendo retiradas do local, enquanto autoridades faziam buscas dentro do prédio onde aconteceu o crime. A repórteres, o policial Ryan Frashure disse que agentes de segurança inspecionavam para garantir que não havia bombas nem qualquer outro tipo de ameaça.

O governador do Estado de Maryland, Larry Hogan, escreveu no Twitter: “Absolutamente devastado ao saber desta tragédia em Annapolis. Por favor, respeitem todos os alertas e mantenham-se longe da área. Rezando por todos que estavam na cena e pela nossa comunidade”.

Às 16h30min (de Brasília), a polícia do condado de Anne Arundel — onde fica a cidade de Annapolis — anunciou pelo Twitter que ainda fazia buscas na sede do jornal. O edifício foi esvaziado. Por precaução, os policiais também fizeram ronda na redação do Baltimore Sun, outro jornal do Estado americano de Maryland.

Segundo a CNN, o atirador foi encontrado escondido debaixo de uma mesa e a arma estava no chão. Também no chão, mas na entrada do prédio, foi encontrado um pacote contendo um líquido inflamável.

Relato

Phil Davis, um repórter do “Gazette”, estava no local do tiroteio. Em uma entrevista posterior, Davis disse que a redação estava “como uma zona de guerra”, uma situação que seria “difícil de descrever”.

“Sou um repórter de polícia. Escrevo sobre essas coisas – não necessariamente até este ponto, mas tiroteios e morte – o tempo todo ”, disse ele. “Mas por mais que eu tente articular como é traumatizante estar escondido debaixo da sua mesa, você não sabe até que você esteja lá e se sinta desamparado.”

Davis disse que ele e outros colegas ainda estavam se escondendo sob suas mesas quando o atirador parou de atirar. “Eu não sei por quê. Eu não sei por que ele parou ”, disse.

Deixe seu comentário: