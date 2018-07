Um ataque a tiros matou três pessoas em frente a um restaurante nos Estados Unidos

Ao menos três pessoas morreram e outras sete ficaram feridas após dois homens desferirem uma série de tiros contra um grupo de pessoas que estava em frente a um restaurante no centro da cidade de New Orleans, no Estado norte-americano da Louisiana. O incidente foi registrado na noite desse sábado, por volta das 20h30min (22h30min no horário de Brasília).

De acordo com o departamento local de polícia, os casos fatais envolvem dois homens e uma mulher ainda não identificados. Os responsáveis pelo ataque fugiram e ainda não foram localizados. A investigadores buscam evidências do crime e apuram o que teria motivado a ação.

Já os sobreviventes incluem cinco homens e duas mulheres, a maioria atendidos em hospitais da região. O estado de saúde do grupo ainda não foi informado.

A polícia isolou a região onde fica o estabelecimento, denominado Chicken & Watermelon (“Frango e Melancia”, em inglês). Uma testemunha ouvida pelo jornal “The Times Picayune” e que estava em um posto de combustíveis nas imediações afirmou ter ouvido quase 20 disparos.

Por meio de um comunicado em sua página no Twitter, a prefeita LaToya Cantrell manifestou indignação com o incidente: “Não há mais lugar para esse tipo de violência na cidade. Isso tem que acabar, é inaceitável em qualquer lugar. Espero que a Justiça seja feita”. Em seguida, ela agradeceu os esforços das equipes de segurança e de saúde de New Orleans.

