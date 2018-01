Um atentado em Cabul, no Afeganistão, resultou em pelo menos 103 mortos

O governo do Afeganistão elevou neste domingo para 103 o número de mortos no atentado realizado no sábado pelos talibãs com uma “ambulância-bomba” no centro de Cabul.

“Os números que temos mostram que, infelizmente, vários feridos que estavam em estado crítico perderam suas vidas. Agora, o número de mortos é 103 e o de feridos, 235”, indicou o ministro do Interior do Afeganistão, Wais Ahmad Barmak, em entrevista coletiva.

O ministro explicou que entre os feridos há 35 policiais, mas não soube informar quantos agentes morreram no atentado.

O chefe da missão da ONU no Afeganistão, Tadamichi Yamamoto, classificou o ataque como uma “atrocidade” e disse que o uso de um veículo médico configura o atentado como uma “violação do direito humanitário internacional”.

Ambulância-bomba

Uma explosão de uma “ambulância-bomba” na manhã do sábado (27) deixou mortos e vários feridos, de acordo com o Ministério da Saúde afegão. O Talibã reivindicou a autoria deste atentado, que já é considerado um dos mais violentos dos últimos anos na cidade.

O alvo exato dos terroristas ainda não está claro. Um edifício próximo ao hospital Jamuriat foi afetado e ameaçava desabar.

“O suicida usou uma ambulância para passar pelos postos de controle. No 1º controle disse que transportava um paciente para o hospital Jamuriat. No segundo posto de controle, foi identificado e detonou os explosivos”, explicou à AFP Nasrat Rahimi, porta-voz do ministério do Interior.

No bairro onde ocorreu a explosão estão prédios governamentais (entre eles os escritórios do Ministério do Interior afegão), além de embaixadas estrangeiras e os da União Europeia.

O Alto Conselho da Paz, responsável pelas negociações com os talibãs (atualmente bloqueadas), também fica na região. A área estava movimentada no momento do ataque, ocorrido por volta das 12h45 (horário local), já que sábado é um dia útil no país.

Papa condena ataque

O Papa Francisco lamentou neste domingo a “violência desumana” registrada no Afeganistão, uma referência aos últimos atentados ocorridos no país.

O pontífice citou a “dolorosa notícia do terrível atentado terrorista cometido em Cabul, com quase cem mortos e muitos feridos”, durante a habitual oração dominical na Praça de São Pedro.

“Há poucos dias, outro grave atentado, também em Cabul, tinha semeado o terror e a morte em um grande hotel. Até quando o povo afegão terá que suportar essa violência desumana?”, questionou.

Uma semana antes, como o papa referiu, terroristas invadiram o Hotel Intercontinental de Cabul e mataram 20 pessoas, 14 delas estrangeiras.

“Rezemos em silêncio por todas as vítimas e por suas famílias. E por aqueles que, naquele país, seguem trabalhando para construir a paz”, pediu o papa aos milhares de fiéis no Vaticano.

Deixe seu comentário: