Um áudio antigo mostra Donald Trump dizendo que gostaria de ter dormido com a princesa Diana

Áudios antigos de Donald Trump mostram o atual presidente dos Estados Unidos dizendo que se lamentava por não ter feito sexo com a princesa Diana. O comentário foi feito durante o programa de rádio norte-americano The Howard Stern Show, em 1997, meses após a morte da princesa, e novamente no ano 2000.

O portal Huffington Post resgatou os áudios dos discursos do magnata em vídeo publicado nas redes sociais. É possível ouvir o apresentador Howard Stern questionar: “Você transaria com ela?”, ao que Trump responde categoricamente: “Sem hesitar. As pessoas não se dão conta de como ela era linda”.

O magnata chega a comparar Diana com uma modelo, alegando que ela era muito bela. “Ela era louca, mas isso é um detalhe sem importância”, acrescentou.

Além disso, o vídeo relembra que, em 2015, Selina Scott, uma amiga da princesa, confessou ao jornal britânico The Sunday Times que Trump assediou a princesa após ela se separar do príncipe Charles, “bombardeando-a com flores” e que ela se sentia assustada.

“Conforme as rosas e orquídeas foram se acumulando em seu apartamento, aumentava sua preocupação sobre o que fazer. Parecia que Trump a estava perseguindo”, contou Selina Scott.

Lady Di e Trump se encontraram diversas vezes após isso como, por exemplo, em um evento de caridade em Nova York em 1995. (AE)