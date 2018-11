Um avião da Air France foi obrigado a dar meia-volta porque é proibido de voar em espaço aéreo russo

O voo da Air France que partiu de Paris (França) para Ho-Chi-Minh, no Vietnã, foi obrigado a dar meia-volta, segundo uma informação divulgada pela rádio Europe 1. A companhia aérea diz que houve “pane informática”.

O voo AF258 decolou do aeroporto Roissy-Charles-de-Gaulle, em Paris, às 13h10min, mas depois de algumas horas, “o capitão anunciou que não tinha autorização para sobrevoar a uma parte da Rússia e que voltaríamos para Paris”, disse uma passageira entrevistada pela rádio francesa. Os passageiros foram colocados em outros voos.

Decolagem sem incidentes

A decolagem aconteceu sem incidentes, mas, apesar de uma tentativa de pouso em Varsóvia, na Polônia, a aeronave voltou para Paris, seis horas depois. Alguns passageiros foram colocados em outros voos. Segundo a companhia Air France, uma pane no sistema de rotas poderia ter causado o incidente. Mas por enquanto a própria empresa tenta entender o que aconteceu.

“O fim de outubro, todos os anos, é marcado por mudanças nos horários dos voos. É possível que a rota escolhida para esse voo tenha sido fechada involuntariamente em razão de uma pane”, disse uma porta-voz da companhia.

Proibição

A proibição não atinge todos os voos que passam pelo espaço aéreo russo para chegar à Àsia, mas apenas o AF258, que sobrevoa uma parte do país por onde normalmente não passam outros aviões da companhia. Segundo o canal de TV BFM, Air France deverá retirar a rota do catálogo utilizado pela companhia para estabelecer o itinerário.

Acidente na pista

Um avião da companhia americana Delta Air Lines bateu em uma aeronave da Air France na quinta-feira (1º) no aeroporto de Roissy-Charles de Gaulle, sem deixar feridos. Segundo um comunicado divulgado pela empresa, “um choque leve aconteceu entre um de nossos aviões, um A330-200, e um avião da companhia Delta Air Lines, durante a rolagem, que é a circulação das aeronaves nas pistas do aeroporto”. O aparelho voltou para o hangar para passar por um novo controle técnico.

A asa do avião americano tocou a cauda do avião da Air France, que decolaria às 10h (no horário local) para Saint-Martin, nas Antilhas. De acordo com companhia aérea, uma investigação foi aberta pelo BEA, agência de aviação civil francesa, para determinar as causas do acidente.

