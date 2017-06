Um aviÃ£o da ForÃ§a AÃ©rea Brasileira fez um pouso forÃ§ado no aeroporto do Rio de Janeiro

Um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) precisou fazer um pouso forçado na Base Aérea do Galeão, Zona Norte do Rio, depois de ter o trem de pouso danificado ao colidir contra um pássaro. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a FAB, o incidente ocorreu na noite de sábado (24). A aeronave C-97, matrícula 2002, colidiu com um animal ao decolar da Base Aérea de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, às 18h40min. Com a colisão, a perna esquerda do trem de pouso principal foi danificada.

Como procedimento de segurança, a aeronave precisou continuar no ar para gastar o combustível. O pouso foi direcionado para o Galeão, onde o plano de emergência de aeródromo foi acionado para prestar a assistência necessária.

O pouso ocorreu às 21h21min. Segundo a FAB, o trem de pouso recolheu parcialmente e a aeronave parou sobre a grama. A FAB destacou que os ocupantes não sofreram ferimentos. A tripulação estava em missão de treinamento e não havia passageiros a bordo.

Ainda segundo a FAB, a pista 15, na qual o pouso ocorreu, foi vistoriada, mas não houve impactos ao tráfego aéreo. A pista 10 do aeroporto operou normalmente para pousos e decolagens.

Comentários