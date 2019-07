Um avião da Latam arremeteu em pouso no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro

O voo da Latam LA3029 (Brasília-Rio de Janeiro) teve que arremeter no momento do pouso no Aeroporto Santos Dumont assustando os passageiros. Segundo a Latam, o pouso teve que ser suspenso por conta de “restrições meteorológicas na pista do aeroporto”. Ventos fortes teriam atrapalhado a aproximação do avião.

Relatos publicados em redes sociais sustentavam que as máscaras de oxigênio teriam chegado a cair, assustando os passageiros. A assessoria da Latam negou essa informação. Segundo a companhia aérea, a aeronave seguiu para o Aeroporto do Galeão, onde pousou, “em total segurança”, às 21h05min.

“A Latam ressalta que a arremetida é um procedimento padrão de segurança na aviação, e que a companhia segue as mais rigorosas normas, atendendo a regulamentação das autoridades brasileiras e internacionais com o objetivo de priorizar a segurança dos voos”, conclui a nota.

Leilão

O leilão de ativos da Avianca terminou com três lotes arrematados pela Gol, dois pela Latam e outros dois encalhados. A venda dos ativos somou US$ 147 milhões (o equivalente a R$ 553 milhões).

Em recuperação judicial, a Avianca colocou os ativos sob disputa, incluindo os direitos de pousos e decolagens (“slots”), mesmo após a Justiça ter autorizado a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) a redistribuí-los entre outras companhias aéreas.

O certame era considerado essencial para que a companhia levantasse os recursos necessários para evitar a falência. O resultado, porém, pode vir a ser contestado no futuro porque existem questionamentos judiciais sobre a legalidade de a empresa incluir os slots entre os ativos leiloados ainda em andamento. O pagamento das ofertas realizadas está condicionado ao reconhecimento do leilão pela Justiça.

Apenas Gol e Latam participaram do leilão. A Azul também estava habilitada, mas não compareceu “por não acreditar na legitimidade do processo”, disse em nota. A companhia também afirmou que a disputa por ativos não estimulou a participação de concorrentes e disse ter “confiança de que os órgãos reguladores brasileiros trarão uma solução que estimule a maior competitividade no setor.”

O que não foi vendido terá de ser discutido novamente entre credores e a empresa.

A companhia diluiu seu patrimônio entre 7 UPIs (Unidades Produtivas Isoladas), que foram leiloados em lotes.

A venda de slots é proibida. Por lei, a distribuição desses direitos de pouso e decolagem de uma companhia para outra só podem ser feitos pela Anac. É permitido, porém, que empresas de um mesmo grupo façam a transferência de slots entre si e, portanto, a passagem dos slots da Avianca para as UPIs é legal.

