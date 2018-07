Um avião de uma companhia aérea chinesa despencou 6 mil metros e perdeu pressão na cabine porque os pilotos estavam fumando e acionaram botões errados

A Air China, uma das principais companhias aéreas chinesas, abriu uma investigação para apurar uma denúncia de que um voo que partiu de Hong Kong despencou 6 mil metros e perdeu pressão na cabine porque os pilotos estavam fumando no cockpit e, sem querer, apertaram botões errados.

O voo CA106, da Air China, que teve como destino a cidade de Dalian, desceu de 10 mil metros de altitude para menos de 4 mil metros em menos de nove minutos na terça-feira (10), segundo dados de GPS compartilhados por um passageiro que estava a bordo da aeronave.

O Boeing 737 transportava 153 passageiros e nove tripulantes e aterrissou em segurança em Dalian, segundo o órgão regulador da aviação civil na China. A imprensa estatal chinesa informou que os pilotos confundiram dois botões com ventiladores de reciclagem de ar e acabaram causando a perda de pressão da cabine e a queda de altitude da aeronave. Quando se deram conta do erro, os pilotos religaram os botões. O avião, então, subiu para uma altitude de 7,5 mil metros e voou até Dalian com um nível de oxigênio abaixo do adequado na cabine.

Na quarta-feira (11), a Air China afirmou que a tripulação está sendo investigada pela Administração de Aviação Civil da China. Segundo o órgão, os investigadores inspecionaram a aeronave e interrogaram a tripulação. As caixas-pretas do avião foram enviadas ao laboratório para decodificação e análise.

Hoby Sun, o passageiro que forneceu à rede CNN os dados de altitude de voo, disse que todos estavam calmos quando máscaras de oxigênio caíram por causa da despressurização. “Não sabíamos o que estava acontecendo. Nem os comissários de bordo pareciam saber”, disse ele na quinta-feira. “Eu não estou fisicamente machucado, mas o impacto psicológico permanece. Quando eu fecho meus olhos, vejo as máscaras de oxigênio penduradas na minha frente”, acrescentou.

A Air China, com sede em Pequim e membro da rede global da Star Alliance, possui uma frota de mais de 600 aviões. O único acidente fatal envolvendo a companhia aérea ocorreu em 2002, quando um Boeing 767 caiu em uma colina perto de Busan, na Coreia do Sul, matando 129 das 166 pessoas a bordo.

O cantor Wesley Safadão precisou adiar um show em Iturama, em Minas Gerais, devido a um problema no avião que o levaria até a cidade. “Nosso avião apresentou um problema na bateria, um aquecimento, e infelizmente nos impossibilitou de decolar. Tentamos contato com outros aviões, com alguns amigos, infelizmente não foi possível também com aviões de outros lugares. A gente não conseguiu”, escreveu o cantor no seu Instagram, na noite de quarta-feira (11).

Em seguida, veio o comunicado oficial do adiamento: “Infelizmente não vai ser possível realizar nosso show. Falei com o pessoal da produção, o presidente, Saulinho, foi bastante compreensivo. Amanhã a gente ‘vai estar fazendo’ o show, minha banda já tá aí, a estrutura toda, amanhã (quinta-feira, 12) eu chego pra realizar o nosso compromisso”.

