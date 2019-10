Um avião espacial misterioso retornou à Terra após 780 dias no espaço

A antiga pista dos aposentados ônibus espaciais do Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, na Flórida (EUA), recebeu uma visita incomum na manhã do último domingo (27). O misterioso avião espacial X-37B, da Força Aérea americana, retornou à Terra após missão secreta de 780 dias em órbita.

Nesse período, a aeronave não tripulada foi utilizada como uma plataforma orbital para experimentos que testaram tecnologias que vão da aviônica a sistemas de propulsão avançada, informa a revista “Wired”.

É provável que o público nunca saiba ao certo o que o X-37B realizou nos mais de dois anos em órbita, mas para a Força Aérea a missão foi um sucesso. “O X-37B continua demonstrando a importância de aviões espaciais reutilizáveis”, afirmou a secretária da Força Aérea Barbara Barrett, em comunicado. “Cada missão sucessiva avança as capacidades espaciais na nossa nação.”

Esta foi a quinta missão do X-37B desde a sua estreia, em 2010. O programa foi desenvolvido originalmente pela Nasa no fim dos anos 1990, antes de ser transferido para a Darpa (Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa) no início dos anos 2000. A Força Aérea construiu duas aeronaves que, juntas, passaram um total de 2.856 dias em órbita. Esta última missão foi ao espaço em 2017 e quebrou o recorde de permanência em 62 dias.

“O retorno seguro desta aeronave após quebrar seu próprio recorde é resultado da parceria inovadora entre o governo e a indústria”, afirmou o general da Força Aérea David Goldfein. “O céu não é mais o limite para a Força Aérea e, se o Congresso aprovar, para a Força Espacial”.

A aeronave parece uma versão miniatura dos ônibus espaciais, com apenas 8,9 metros de comprimento e 4,55 metros de envergadura. O espaço é suficiente para os misteriosos experimentos em microgravidade. Em 2011, a Boeing sugeriu que a nova versão da aeronave, o X-37C, seria capaz de carregar até seis astronautas, mas nunca mais se ouviu falar desses planos.

O segredo em torno da aeronave abre espaço para teorias conspiratórias e atrai a atenção de uma legião de caçadores de satélites. Eles montaram uma rede global de observação para acompanhar sua trajetória. Mas rastrear o X-37B não tem sido uma tarefa fácil, porque ele possui a capacidade de alterar sua órbita no espaço, e faz isso constantemente.