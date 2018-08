Um avião militar de 1939 caiu nos Alpes Suíços e deixou 20 mortos

O avião militar suíço de coleção que sofreu um acidente no sábado (4) nos Alpes suíços deixou 20 passageiros mortos, segundo informou a polícia do cantão de Grisons neste domingo (5). O avião, um trimotor Junkers JU52 HB-HOT, construído em 1939 na Alemanha, pertencia à empresa JU-Air, criada em 1982 por um grupo de amigos da Força Aérea.

No momento do acidente, o avião tinha todos os assentos ocupados: 17 para passageiros e três para membros da tripulação. A bordo viajavam 11 homens e nove mulheres, incluindo um casal austríaco e seu filho, informou a polícia.

A aeronave bateu contra a face Oeste do pico Piz Segnas, nos Alpes, a uma altura de 2.540 metros, no cantão suíço de Grisons, no Leste do país. Este tipo de avião não tem caixa-preta. A investigação terá como base os depoimentos de testemunhas e a análise dos destroços.

Buscas

Cinco helicópteros participam nas operações de busca desde sábado.”Não há mais esperança de encontrar alguém com vida”, declarou neste domingo Andreas Tobler, chefe da polícia de Grisons. Kurt Waldmeier, presidente da empresa JU-Air, afirmou aos jornalistas que o avião não tinha nenhum problema técnico e que em julho passou por uma inspeção de manutenção.

De acordo com a imprensa suíça, os passageiros retornavam de uma viagem turística a Locarno, Sul do país. O pouso estava previsto para 17h de sábado (12h de Brasília) no aeroporto militar de Dubendorf, perto de Zurique. O jornal “20 Minutes” cita uma testemunha que estava em um refúgio da montanha no momento do acidente. “O avião deu um giro de 180 graus para o Sul e caiu como uma pedra no chão”, disse a testemunha.

De acordo com a mesma fonte, os destroços estão em uma área muito reduzida, o que descartaria a hipótese de explosão. Em seu site, a empresa JU-Air informa que tem quatro aeronaves Junker de 1939 e que transportou mais de 14.000 passageiros em 2014 em voos charter ou em batismos aéreos. Seus pilotos são ex-militares e pilotos profissionais, todos voluntários.

A empresa cita apenas um acidente, em 1987, em um aeroporto da Alemanha e que não teria deixado vítimas. O Junckers JU52 era um avião de transporte fabricado pela empresa alemã Junckers de 1930 até os anos 1950.

Ele havia sido originalmente fabricado para o transporte de passageiros, sendo utilizado por várias companhias aéreas, mas também foi adotado pela aviação militar, para o transporte ou bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial. Os aparelhos acabaram sendo os preferidos de Adolf Hitler para fazer campanhas pela Alemanha.

Filme

Um dos aparelhos do grupo foi usado na filmagem de “Walkyrie” (Operação Valquíria), filme com Tom Cruise. Em duas semanas, esse é o terceiro avião a sofrer um acidente sobre os Alpes. Os outros dois eram jatos privados, com um total de oito vítimas.

