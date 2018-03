Um avião pulverizador jogou agrotóxico em 340 famílias no interior do Pará

Em uma área do município de Marabá, a cerca de 600 quilômetros de Belém, capital do estado, um avião pulverizador sobrevoou a região onde viviam 340 famílias do acampamento Helenira Resende, vinculado ao Movimento Sem Terra (MST), e lançou agrotóxico em direção às pessoas. A agressão aconteceu no dia 17 deste mês.

Até o momento, suspeita-se que o avião seja da empresa Agro Santa Bárbara Xinguara, na qual o banqueiro Daniel Dantas figura como proprietário. No dia 19, representantes da Comissão de Direitos Humanos da OAB/PA, da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos e da Clínica de Direitos Humanos, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, foram até o local e viram como, mesmo depois de quase 40 horas, os moradores estavam passando mal com reações alérgicas aos agrotóxicos, cujos principais sintomas foram febre, dores de cabeça, dores nos ossos, coceira e irritação na pele, náuseas fortes, secura na garganta e esôfago.

Além disso, eles encontraram as embalagens do veneno utilizado próximas a uma pista de pouso. Em um relatório assinado pelos representantes das instituições que visitaram o local, um morador do acampamento afirmou que viu a Polícia Militar dando cobertura enquanto o avião jogava o agrotóxico sobre as pessoas.

No ano passado, cerca de 700 famílias foram despejadas do mesmo acampamento Helenira Resende em uma ação de reintegração de posse. Contudo, há divergências quanto a propriedade das terras, pois representantes do MST afirmam que comprovaram em audiência pública que parte da área é da União, e não da Agro Santa Bárbara.

Agora, a OAB/PA espera que a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Civil investiguem o caso para chegar aos responsáveis pelo ato.

Estado é recordista em mortes

O Pará é o estado que concentra o maior número de mortes por disputa por terras no país. Desde 1985, quando os dados começaram a ser registrados, o Pará teve 541 mortes, o equivalente a 30% de todas as ocorrências.

Histórico de massacres

Além dos números totais e da concentração em determinadas localidades, é notável a recorrência de crimes que se configuram como chacinas ao longo dos anos. De 1985 até 2016, foram encontrados 61 crimes onde 3 ou mais pessoas foram assassinadas ao mesmo tempo no mesmo local. De 2015 até maio de 2017, ocorreram quatro massacres com um total de 30 mortos.

Um dos casos históricos mais emblemáticos é o de Eldorado dos Carajás, no Pará, quem aconteceu em 1996. Na ocasião, 19 trabalhadores rurais sem-terra foram assassinados pela Polícia Militar, sendo que em dez deles havia sinais de execução. Também com um alto número de mortes, o Massacre do Capacete, como ficou conhecido o ataque a indíos Ticuna em 1988, acabou com 14 indígenas mortos por madeireiros

