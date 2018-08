Um avião saiu da pista e perdeu o trem de pouso e uma das turbinas durante a aterrissagem nas Filipinas; ninguém ficou ferido

Um avião com 165 pessoas a bordo não conseguiu parar na aterrissagem e saiu da pista no aeroporto de Manila, nas Filipinas, perdendo o trem de pouso e um de seus motores. O acidente aconteceu na quinta-feira (17), e ninguém ficou ferido.

O Boeing 737-800 da companhia chinesa Xiamen Air levava 157 passageiros e oito tripulantes, e fazia o trajeto entre a cidade costeira chinesa de Xiamen e a capital filipina. Depois de arremeter na primeira tentativa de pouso, o piloto conseguiu pousar o avião em meio a uma forte tempestade, com pouca visibilidade, mas não conseguiu parar a aeronave, que perdeu contato com a torre de controle assim que saiu da pista em direção a um campo encharcado pela chuva.

O trem de pouso e uma das turbinas foram arrancados no acidente, antes que todos a bordo conseguissem sair pelos escorregadores de emergência. Chen Lei, que estava no avião com amigos, disse que o avião pousou na primeira tentativa, mas subiu abruptamente em um ângulo de 90 graus alguns segundos depois de arremeter. “Minha palma começou a suar”, disse ele.

Na segunda tentativa de pouso, quando o avião tocou solo, planou por cerca de cinco segundos, e então a asa e a turbina caíram no cão – Chen Lei viu tudo da janela. “As bagagens caíram e muitos equipamentos dentro do avião começaram a cair. Eu também senti cheiro de fumaça bem forte”, disse ele. A aeronave parou somente no gramado.

Imagens de TV mostraram o avião inclinado para a esquerda, e uma das asas seriamente danificada tocando o chão. Uma das turbinas e o trem de pouco estavam a poucos metros da aeronave.

