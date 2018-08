Um bandido com extensa ficha criminal, incluindo assaltos a bancos e a uma igreja, foi preso em uma estrada federal gaúcha

Durante fiscalização conjunta na BR-285, em Vacaria, na Região Nordeste do Rio Grande do Sul, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a BM (Brigada Militar) abordaram, na quinta-feira (02), um automóvel Renault Megane com placas de Caxias do Sul, conduzido por um homem de 37 anos. Em consulta aos sistemas de segurança pública, os policiais constataram que o indivíduo, morador de Vacaria, deveria estar cumprindo prisão domiciliar.

O criminoso possui extensa ficha criminal por assaltos, incluindo roubos a uma igreja e a bancos, tráfico de drogas, entre outros delitos. O homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para, na sequência, dar continuidade ao cumprimento da sua pena. O bandido está sujeito a perder o benefício da prisão domiciliar.

Drogas

Na madrugada desta -feira (03), a PRF, com o apoio da Receita Federal, apreendeu drogas e prendeu três homens no quilômetro 340 da BR-386, em Lajeado, no Vale do Taquari. Os agentes abordaram um Prisma e um Celta, ambos com palcas de Nova Hartz.

Foram encontrados cerca de 60 quilos de maconha no Prisma. A droga, que vinha do Paraguai e tinha como destino o Vale do Sinos, estava distribuída em 66 tabletes escondidos na traseira e nas laterais do veículo. O Celta fazia o papel de batedor para o Prisma.

O motorista do Prisma tem 28 anos. O condutor do Celta tem 29 anos e possui diversas passagens pela polícia. Já o passageiro do Celta tem 45 anos. Os três homens foram presos em flagrante e deverão responder por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico.

