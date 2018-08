Um banqueiro ligado ao ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral foi preso em nova fase da Operação Lava-Jato

O banco é relacionado ao esquema de corrupção que uniu o ex-governador Sérgio Cabral e o empresário Eike Batista. Plass mora em Londres (Inglaterra), mas estava de passagem pelo Rio, o que alertou as autoridades. Também foram presas Maria Ripper Kos, sócia de Plass, e Priscilla Moreira Iglesias.

Os procuradores descobriram que offshores de Plass foram usadas para adquirir joias pelo ex-governador na H.Stern. O Ministério Público afirma que a prática fazia parte do esquema de lavagem de dinheiro da corrupção. A rede de joalherias assinou acordo de leniência e diz colaborar com as autoridades.

Ainda segundo as investigações, uma conta no TAG Bank foi usada para o pagamento de 16 milhões de dólares (R$ 60 milhões) ao empresário Eike Batista, transferência que já foi alvo da Operação Eficiência – que apurou ocultação de mais de US$ 100 milhões de Cabral no exterior.

Plass também é sócio do empresário que vendeu a cobertura em que mora o ex-secretário de Saúde Sérgio Côrtes. O banqueiro já tinha sido alvo de mandado em 2016, na Operação Calicute.

O caminho do dinheiro

As investigações do MPF (Ministério Público Federal) apontam crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas cometidos pelos investigados, comandados por Eduardo Plass. O esquema consistia no recebimento de dinheiro em espécie dos diretores administrativos da H.Stern em Ipanema, na Zona Sul do Rio, e, posteriormente, transferência no exterior de valores de uma conta sob seu controle (The Adviser Investmentes Limited S.A.) para uma empresa offshore de fachada (Fleko S.A. ou Erposition S.A.), que, por sua vez, ainda transferia esses valores para outra empresa offshore de fachada (Robilco S.A.) e que, por fim, transferia os valores para a empresa holding do grupo da joalheria.

Para dar aparência de legalidade às transações, a equipe de Plass assinava contratos fictícios de empréstimos com os diretores da H.Stern, muitos deles com datas retroativas falsas, forjados como se fossem empréstimos entre a The Adviser Investments e as offshores Fleko e Erposition, que recebiam os valores no momento inicial de cada transação.

Assim, durante o período em que se realizaram essas transações ilegais, entre 2009 e 2015, foi cometida uma série de crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas pelos diretores da joalheria, que agora colaboram com as investigações do MPF.

No total, foram entregues em espécie e transferidos no exterior em dólares os valores equivalentes a US$ 24,37 milhões (mais de R$ 90 milhões). O MPF pediu o bloqueio deste valor a título de reparação de danos e valor equivalente a título de danos morais, totalizando R$ 181 milhões.

Perfil agressivo

Reportagem da revista Época de março de 2017 narra que Plass foi sócio do banco Pactual, onde se destacou pela competitividade e agressividade. Deixou a instituição em 2004 para abrir sua própria gestora de recursos, a Opus, e abriu no Panamá – um paraíso fiscal – o TAG Bank. No pedido de prisão de Eike Batista, os procuradores chamaram a instituição de “banco obscuro”.

Ainda segundo a Época, as investigações da Lava-Jato tanto no Rio quanto em Curitiba (PR) mostram que partiram de uma conta de Eike Batista no TAG Bank pagamentos considerados suspeitos, por carecerem de justificativas convincentes.