Um bilionário e um socorrista bateram boca sobre os meninos na caverna

O espeleólogo (especialista em cavernas) Vernon Unsworth, que participou do resgate dos meninos presos em uma caverna na Tailândia, disse nesta segunda-feira (16) que pode processar o bilionário Elon Musk por tê-lo chamado de pedófilo no Twitter.

O empreendedor, proprietário da Tesla e da SpaceX, acusou Vernon Unsworth de pedófilo, alguns dias depois de ele ter acusado Musk de promover um “golpe de publicidade” com sua oferta de levar um minissubmarino para resgatar os 12 garotos tailandeses e seu técnico.

Unsworth, que vive parte do ano na Tailândia e que assessorou topógrafos e socorristas, considerou, em entrevista à BBC, que a ideia proposta por Musk “não tinha qualquer possibilidade de funcionar”. O magnata reagiu no domingo com uma série de tuítes, nos quais se referia a Unsworth como um “pedo”, diminutivo em inglês para pedófilo. Tusk, que conta com 22 milhões de seguidores no Twitter, apagou as mensagens em seguida.

Em entrevista à AFP, Unsworth disse não ter visto os tuítes, mas que foi informado sobre isso e que “sim, tinha pensado” em processar Musk.

Os doze meninos e seu treinador de futebol foram resgatados ao longo de três dias na semana passada por uma equipe internacional de mergulhadores na caverna de Tham Luang, no Norte da Tailândia. Eles estavam presos no lugar desde 23 de junho.

Críticas

Ekkapol Chantawong, o treinador de 25 anos, foi alvo de críticas no país por ter levado os meninos a uma caverna que poderia ficar inundada durante as chuvas de monção, mas os familiares disseram em entrevista que ele não deveria se culpar. Kham Chantawong, tio de treinador, afirmou que ele conhecia o lugar, que já havia visitado cavernas em outras ocasiões.

Homenagem

Os adolescentes lamentaram a morte de um mergulhador tailandês durante as operações de socorro, informou o Ministério da Saúde do país. A equipe de futebol dos “Javalis Selvagens” foram informados que, em 6 de julho, Saman Kunan, um navegador aposentado da Marinha tailandesa e que trabalhava como voluntário no resgate, morreu quando tentava estabelecer uma linha fornecimento de oxigênio na caverna em que estavam presos. Os adolescentes, com idades de 11 a 16 anos, só ficaram sabendo dessa informação no sábado.

“Todos choraram e expressaram seus pêsames escrevendo mensagens em um desenho do capitão de corveta Saman e observaram um minuto de silêncio por ele”, afirmou o secretário permanente do Ministério da Saúde, Jedsada Chokdamrongsuk, em um comunicado.

Saman Kunan, triatleta e mergulhador, deixou a marinha em 2006 e trabalhava no aeroporto de Suvarnabhumi, em Bangcoc. Quando soube dos meninos presos, se apresentou como voluntário para participar no resgate. A operação mobilizou mais de 1.000 pessoas. Mergulhadores estrangeiros e oficiais tailandeses retiraram os meninos em três grupos. Os primeiros quatro meninos chegaram ao hospital no dia 8. O restante do time foi dividido em dois grupos: um retirado no dia 9 e o último, no dia 10.

