Um brigadiano matou dois criminosos e foi baleado durante um assalto em Viamão

Um brigadiano trocou tiros com criminosos após reagir a um assalto na RS-040, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no início da madruga desta sexta-feira (10). Dois bandidos foram mortos e o policial ficou ferido.

O brigadiano está hospitalizado na Capital e o seu estado de saúde é considerado estável. Um terceiro assaltante conseguiu fugir com o carro do policial. O veículo foi incendiado no bairro Tarumã, no início da manhã desta sexta, de acordo com a BM (Brigada Militar).

O ladrões mortos têm 22 e 28 anos. Ambos possuem antecedentes criminais por homicídio. Um deles estava foragido.

Porto Alegre

No fim do mês passado, um policial militar à paisana matou um criminoso que tentou assaltar um casal na rua Silva Jardim, no bairro Mont’Serrat, em Porto Alegre. As vítimas, que estavam em um Honda HRV, foram abordadas por bandidos perto da Pedro Ivo.

Os ladrões estavam em um carro, que cortou a frente do veículo do casal. Um dos bandidos desceu armado e obrigou a motorista e o seu marido a saírem do veículo. O policial à paisana, que deixava uma academia na região no momento do crime, abordou o ladrão, que disparou contra o PM, de acordo com informações da Polícia Civil. Houve troca de tiros, e o bandido que havia descido do carro morreu. Os outros ladrões fugiram. O policial não se feriu.

