Um caçador de tesouros disse ter achado “nave alien” no Triângulo das Bermudas

Um caçador de tesouros disse ter feito uma descoberta estarrecedora nas profundezas do Triângulo das Bermudas. Darrell Miklos usou mapas secretos feitos por um antigo astronauta da Nasa (a agência espacial americana) para chegar ao que ele diz acreditar ser uma “nave alien”. Segundo Miklos, a estrutura achada no fundo do mar pode mudar totalmente a forma como encaramos a nossa visão do Universo.

Acostumado a encontrar navios antigos afundados, Miklos comentou, em um programa do “Discovery Channel”, que a “espaçonave” tem 15 incomuns “protuberâncias”, detalhes que ele garante “nunca ter visto antes”.

“Também era algo totalmente diferente de qualquer coisa feita pela natureza que eu já tenha visto”, disse Miklos ao “Daily Mail”. O “endereço” da “nave ET” foi traçado em 1960 por Gordon Cooper. Analisando os mapas e fazendo as explorações iniciais, Miklos detectou mais de 100 anomalias magnéticas nas águas profundas do Caribe.

Miklos disse que Cooper lhe deu os mapas depois de ser diagnosticado com mal de Parkinson, doença que o matou em 2004, aos 77 anos. Os mapas de Cooper também indicam a localização de navios que poderiam conter tesouros.

O achado “alienígena” parece ser uma “nave de batalha” com canhões. Segundo Miklos, os mergulhadores que chegaram até ao local, disseram que a estrutura não tem qualquer sinal de ter sido feita por humanos. O fato de a “nave” estar coberta de espessa camada de corais, continuou o explorador, indica que ela “estacionou” no fundo do oceano há centenas de anos – ou talvez milhares.

