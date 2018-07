Um caminhão pegou fogo na BR-116, no Vale do Sinos

Um caminhão pegou fogo, na manhã desta quinta-feira (26), no quilômetro 250 da BR-116, perto da Unisinos, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), ninguém ficou ferido.

O fogo teria sido causado por uma pane elétrica. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. O incidente causou congestionamento no trânsito na região.

Acidente

Um homem morreu e dois ficaram feridos em um acidente envolvendo dois caminhões na BR-386, em São José das Missões, na Região Norte do Estado, na noite de quarta-feira (25). Conforme a PRF, os dois veículos colidiram frontalmente no quilômetro 104 da rodovia.

