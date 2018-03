Um caminhão tombado e uma manifestação causam bloqueios em estradas nesta sexta-feira

Um caminhão tombado na BR 290 em Porto Alegre, na alça de acesso para a BR 448, em frente à Arena, deixa em meia pista o trânsito na região, gerando lentidão no sentido Porto Alegre x Litoral nesta sexta-feira (23). O motorista sofreu ferimentos leves.

Nesta tarde, a partir das 16h, o acesso na BR-116, km 246, em São Leopoldo poderá ser bloqueado para quem precisar ingressar no município junto à rodoviária do município, no sentido Capital x Interior.

No sentido contrário, o acesso ao viaduto que leva para a rodoviária de São Leopoldo vindo de Novo Hamburgo, será bloqueado igualmente.

Ambos os bloqueios devem ocorrer entre às 16h e 20h.

O motivo é preventivo, em acordo entre a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a BM (Brigada Militar), devido ao comício que irá ocorrer nas proximidades da rodoviária.

