Um casal de oceanógrafos fizeram um vídeo inédito de uma criatura misteriosa das profundezas do mar

Um casal de oceanógrafos alemães, a bordo de um minissubmarino aproximadamente a 800 metros de profundidade, fez imagens raríssimas mostrando um casal de peixes apelidados por seu aspecto assustador de “diabo marinho”.

O vídeo mostra uma criatura de aspectos bizarro flutuando no oceano. As imagens do misterioso peixe brilhante foram captadas pelos pesquisadores alemães Kirsten e Joachim Jakobsen, que conseguiram filmar a cena extraordinária nas águas escuras e profundas perto da ilha de São Jorge, nos Açores, no Atlântico .

Famoso por sua “rede de pesca” bioluminescente sobre a cabeça para atrair presas, o peixe vive nas profundezas dos oceanos, normalmente a 0,3-5 quilômetros de profundidade, aonde os raios solares nunca chegam. Os cientistas explicam que o brilho fantasmagórico do peixe é decorrente das reações químicas que ocorrem em seu corpo. A fêmea da espécie pode chegar a ser 60 vezes maior e pesar 0,5 milhão de vezes mais que os machos.

Acasalamento bizarro

Seus hábitos de acasalamento são bem bizarros. Quando vê a fêmea, o macho morde seu corpo, fazendo com que seus tecidos e sistemas circulatórios se fundam. Em troca de nutrientes suficientes para mantê-lo até o resto de sua vida, o macho insemina sua “esposa”.

Os cientistas conheciam este tipo de acasalamento, contudo, nunca antes tinham visto casais de “diabos marinhos” vivos, apenas espécimes já mortos.

Deixe seu comentário: