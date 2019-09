Um casal é investigado por desviar drogas controladas de hospitais na Região Metropolitana de Porto Alegre

Após mais de um mês de apuração, um casal está na mira da Polícia Civil gaúcha por envolvimento no desvio de remédios controlados e materiais cirúrgicos de pelos menos três hospitais em Porto Alegre e Canoas (Região Metropolitana). Ambos os investigados moram em Cachoeirinha e trabalham nas instituições de saúde, ele como enfermeiro e ela como técnica da área.

Como os produtos abrangem substâncias como a morfina, considerada entorpecentes pela legislação, os dois podem ser indiciados criminalmente não só por furto qualificado, mas também por tráfico de drogas. A investigação corre em segredo de Justiça, sem a publicação de detalhes sobre o problema foi constatado ou sobre o os suspeitos, que estariam colaborando com as autoridades.

O homem e a mulher foram flagrados por uma blitz de rotina da BM (Brigada Militar), que encontrou no automóvel da dupla diversas ampolas de medicamentos de uso restrito, bem como itens utilizados em cirurgias, incluindo materiais fornecidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Questionados, alegaram que o lote era composto por “sobras” recolhidas de seus locais de trabalho.

A explicação, porém, não convenceu os brigadianos, que levaram o caso até a 1ª DP (Delegacia de Polícia) da capital gaúcha, onde um inquérito foi instaurado pelo titular da unidade, Leonel Baldasso. Ele convocou dirigentes dos hospitais onde os suspeitos trabalham e o resultado foram depoimentos que refutaram o argumento das “sobras de material”. As oitivas ainda não foram concluídas.

Hipóteses

Para complicar ainda mais a situação do enfermeiro e de sua companheira, uma revista no apartamento onde moram levou à descoberta de outra quantidade de morfina e outros anestésicos. As provas e indícios coletados até o momento fizeram com que os investigadores cogitem hipóteses como a de que o caso envolva tráfico ou produção de outras substâncias.

Também não está descartada a possibilidade de que morfina, bisturis e outros artigos tenham como destino a realização de procedimentos cirúrgicos clandestinos. Esse recurso é buscado, por exemplo, quando criminosos feridos em confrontos com a polícia evitam procurar hospitais, onde podem ser identificados e receber voz-de-prisão.

