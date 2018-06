Um criminoso foi preso com 14 fuzis, seis espingardas, 20 pistolas e drogas no Vale do Taquari

Em cumprimento a um mandado de busca e apreensão em Estrela, no Vale do Taquari, a Polícia Civil apreendeu, na quinta-feira (28), 40 armas de fogo, entre fuzis, pistolas e espingardas. Um homem de 37 anos foi preso em flagrante por porte de armas de uso restrito e tráfico.

Durante a operação, realizada com o apoio da Brigada Militar, aproximadamente 15 quilos de drogas e dois veículos também foram apreendidos e objetos roubados foram recuperados.

Segundo o delegado José Romaci Reis, as investigações apontaram para a suspeita de envolvimento do indivíduo com o tráfico de drogas. “Após monitoramento, foi representado por um mandado de busca e apreensão na residência do homem, no bairro Boa União”, relatou o delegado. Durante o cumprimento do mandado, 14 fuzis AR-15, seis espingardas calibre 12, 20 pistolas da marca Glock de calibres 9 mm e .40 foram encontradas em uma caminhonete, que também foi apreendida.

“Cerca de oito quilos de cocaína, aproximadamente sete quilos de maconha, três balanças de precisão, munições e uma prensa usada para fazer os tabletes das drogas foram apreendidos. Na residência do suspeito, também foram encontrados diversos objetos roubados”, acrescentou Reis. Um veículo usado pelo homem para o comércio de entorpecentes na região do Vale do Taquari também foi apreendido.

Porto Alegre

Na tarde de quinta-feira, em ação da 5ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa, um jovem de 21 anos foi preso em flagrante por posse de arma de fogo e munições na Zona Norte de Porto Alegre. A prisão ocorreu no bairro Vila Jardim.

Segundo a delegada Luciana Peres Smith, o indivíduo possui antecedentes policiais por porte de arma de fogo de uso restrito, receptação, roubo qualificado e estava na posse de um revólver calibre 38 municiado.

