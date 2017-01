Um crocodilo ataca o treinador durante apresentaÃ§Ã£o na TailÃ¢ndia

Um vídeo registrou o momento em que um crocodilo ataca seu treinador, Anusak Salangam, de 47 anos, durante uma apresentação em um parque na Tailândia. As informações são do site “The Phuket News”.

Nas imagens é possível ver o réptil estático com a boca aberta enquanto Salangam demonstra sua “coragem” para a plateia ao provocar o animal.

Segundos depois, o crocodilo fecha a boca ao redor da mão do treinador e, sem soltá-la, faz um movimento conhecido como “o giro da morte”. Atento, o treinador gira seu corpo quase que ao mesmo tempo, e escapa de ter a mão arrancada.

Um porta-voz do parque “Phuket Crocodile World”, especializado em atrações com crocodilos, informou que o treinador sofreu apenas ferimentos leves na mão. “Ele tem muita experiência em lidar com esses animais – e muita coragem”, acrescentou o representante.

Recuperado, Salangam voltou ao trabalho nesta segunda-feira (2).

Comentários