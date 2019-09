Um decreto da prefeitura de Porto Alegre permite que os agentes da Guarda Municipal ampliem a variedade de armas-de-fogo em serviço

Uma nova norma publicada pela prefeitura na edição dessa quarta-feira do Diário Oficial de Porto Alegre permitirá aos integrantes da Guarda Municipal mais opções de modelos de armas-de-fogo. Conforme o Decreto Nº 20.345, agora os agentes da corporação com porte válido poderão utilizar todos os tipos de artefatos previstos na lei federal para esse tipo de atividade.

Isso inclui espingardas de calibre 12, atualmente comuns em ações da BM (Brigada Militar). Anteriormente, a legislação municipal limitava o uso de apenas dois tipos de calibre (o revólver 38 e a pistola 380). Veja aqui a relação das armas permitidas.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior destacou que a ampliação do rol de armas qualifica a atuação do órgão para cumprir a sua missão de patrulhamento preventivo e ostensivo dos bens municipais: “A adequação nos ajuda a dar mais um passo para melhorar a atuação dos agentes no trabalho de garantia do bem-estar dos cidadãos e zelo pelo patrimônio público”.

Para o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento, é importante que a instituição possa manusear todos os calibres previstos em lei para os servidores da segurança pública. “Para sermos mais eficientes, temos que estar preparados para enfrentar qualquer tipo de situação em nossas rotinas de trabalho”, ressaltou.

A corporação conta hoje com um efetivo de 413 agentes ativos. Destes, 222 estão habilitados para usar armas-de-fogo. Todos recebem curso específico de capacitação psicológica e são submetidos a treinamento anual para fins de reciclagem. Dentre as metas da administração, nesse aspecto, está a ampliação do número de guardas com porte.

Flanelinhas

Uma ação conjunta da BM (Brigada Militar) com a Guarda Municipal de Porto Alegre foi realizada desde o começo da tarde dessa quarta-feira em torno do estádio Beira-Rio, palco da partida de volta entre Inter e Cruzeiro pelas semifinais da Copa do Brasil. O objetivo foi coibir a atuação de flanelinhas nas proximidades do local. Cerca de 20 agentes trabalharam na operação, denominada “Chega de Achaque”.

“Decididamente, não é uma atividade que contribui para o bom convívio dos cidadãos de Porto Alegre. Temos que agir permanentemente, e com rigor, para que o lazer e a segurança de quem paga os seus impostos sejam preservados”, declarou o secretário municipal de Segurança, Rafael Oliveira.

Um projeto de lei do Executivo proibindo a ação de guardadores de veículos está prestes a ser encaminhado pela prefeitura à Câmara de Vereadores. O texto tem por objetivo revogar as duas leis que regulamentaram a atividade (de 1986 e 1990) e estipular multa de R$ 300 para quem descumprir as novas regras – em caso de reincidência, o valor seria dobrado.

(Marcello Campos)