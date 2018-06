Um delegado da Operação Lava-Jato perdeu seu posto após defender punição de Michel Temer, Geraldo Alckmin e Aécio Neves

Depois de uma postagem em rede social em que pedia a prisão do presidente Michel Temer e do ex-governador Geraldo Alckmin, o principal delegado que investigava inquéritos da Lava-Jato na capital paulista foi tirado do posto. Milton Fornazari fazia parte da Delecor (Delegacia de Combate à Corrupção e Desvio de Verbas Públicas) da PF (Polícia Federal). Depois do post, foi transferido para a Delegacia de Defesa Institucional, que investiga pedofilia e tráfico de mulheres, entre outros crimes.

Experiente em casos de crimes financeiros e de lavagem de dinheiro, Fornazari estava à frente dos inquéritos da Lava-Jato, como os que envolvem as delações da Odebrecht, além de assinar a maior parte dos ofícios do caso do ex-diretor da Dersa Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, apontado como operador de propina de políticos tucanos. Nessas investigações em curso, já foram prestados depoimentos de alguns colaboradores da empreiteira. Os inquéritos têm potêncial para atingir tucanos, mas como são sigilosos, não se sabe detalhes.

Autor de livro na área de cooperação internacional, o delegado também trabalhou em Brasília nos primeiros inquéritos da operação junto ao STF (Supremo Tribunal Federal), o que resultou na delação do doleiro Alberto Youssef e do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa. Fez parte também da equipe que fez as primeiras investigações que envolviam o ex-deputado José Janene e Youssef em Londrina, no Paraná. Essa apuração foi fundamental para a Lava-Jato ser deflagrada. Na capital paulista, atuou, por exemplo, em casos famosos como o do cartel do Metrô e na apuração de desvios nas obras do Rodoanel.

A PF argumenta que o comentário do delegado colocou em xeque a isenção dele para atuar nos inquéritos da Lava-Jato. Além disso, a Corregedoria instaurou um”expediente de natureza disciplinar” para apurar a conduta do delegado.

“Ao investigador requer-se isenção em relação aos fatos que ele apura. Possível envolvimento emocional, depreendido da manifestação de opinião publicada em rede social no sentido de inverter esta ordem de que se deve investigar pessoas para chegar aos fatos, pode comprometer a isenção do investigador e deve ser evitado”, diz a nota da PF.

O comentário foi publicado no Facebook de Fornazari em 7 de abril, quando o ex-presidente Lula se entregou à Polícia Federal. Na postagem, ele concordava com a prisão do petista e enfatizava que era a hora de se investigar, processar e prender também políticos de outros matizes ideológicos como o ex-governador Geraldo Alckmin, o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves que, nas palavras de Fornazari, se beneficiaram dos mesmos esquemas ilícitos que sempre existiram no País.

Em nota, a PF lembrou que a atuação em diferentes delegacias ao longo da carreira “é regra, não exceção”, na vida profissional de um policial federal. De acordo com a polícia, a atuação de Fornazari será aproveitada no combate a a delitos de igual relevância para a sociedade.

A Associação Nacional dos Delegados da PF saiu em defesa de Fornazari. A entidade disse que ao postar o comentário em sua rede social, o delegado exerceu o direito de manifestar pensamento livremente, no âmbito pessoal e não emitiu opinião na página oficial da PF, por documento interno ou entrevista em nome do órgão.

