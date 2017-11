Um deputado americano defensor de causas anti-gay renunciou ao cargo após fazer sexo com outro homem em seu gabinete

Um deputado norte-americano do Estado de Ohio Wesley Goodman renunciou ao cargo por uma “conduta inapropriada”. De acordo com fontes ouvidas pelo jornal local “Columbus Dispatch”, Goodman foi flagrado fazendo sexo com outro homem em seu gabinete. Goodman é casado com uma mulher e conhecido nos EUA por ser um conservador defensor de causas anti-LGBT.

Ao renunciar, na noite da última terça-feira (14), Goodman emitiu uma nota dizendo: “Todos nós trazemos nossas lutas e provocações para a vida pública. Isso tem sido verdade para mim. Lamento com sinceridade que minhas ações e escolhas me impediram de servir aos meus eleitores e ao nosso estado de forma a refletir os melhores ideais do serviço público. Para aqueles que decepcionei, me desculpe”.

“Ao passar ao próximo capítulo da minha vida, sinceramente peço privacidade para mim, para minha família e para meus amigos.”

Goodman pregava por “valores da família” e era chamado de “a consciência do movimento conservador”.

O porta-voz da Câmara dos Representantes de Ohio, Clifford Rosenberger, disse que Goodman se envolveu em “uma conduta inapropriada em seu escritório”, sem deixar claro qual seria a conduta. “Encontrei com ele mais tarde naquele dia em que ele tomou conhecimento e confirmou as alegações” diz em um comunicado divulgado na imprensa norte-americana. “Ficou claro que sua renúncia era o mais apropriado para ele, sua família e os constituintes”.

O jornal “Columbus Dispatch”, que diz que o motivo da renúncia seria o sexo no gabinete, afirma que o homem com quem Goodman foi flagrado não era funcionário da Câmara nem outro deputado. O jornal também afirma que não foi registrada nenhuma denúncia de assédio contra Goodman.

Após o caso, o site do deputado saiu do ar e sua conta no Twitter foi transformada em uma conta privada.

De acordo com o jornal The Washington Post, o site de Goodman afirma que ele é um cristão conservador que liderou um projeto “liderando a luta pelos princípios conservadores como orçamento equilibrado, impostos mais baixos, a revogação do Obamacare [reforma de saúde implementada por Barack Obama] e a liberdade religiosa e de vida”.

O deputado é casado com uma mulher que é diretora-assistente da Marcha pela Vida, evento anual contra o aborto. Goodman, cuja biografia no Twitter o descrevia como “Cristão. Americano. Conservador. Republicano. Casado com @Beth1027”, frequentemente afirmava que “o casamento natural” era aquele entre um homem e uma mulher.

“Famílias saudáveis, vibrantes, orientadas a valores e que prosperam são a fonte da história orgulhosa de Ohio e a chave para o futuro grandioso de Ohio”, dizia seu site de campanha, que agora está offline, segundo a Fox News.

