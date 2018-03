Um deputado apresentou um projeto de lei para obrigar o uso do árbitro de vídeo

Na quarta-feira o deputado federal Delegado Edson Moreira (PR-MG) apresentou projeto de lei que exige a obrigatoriedade da utilização do árbitro de vídeo em competições profissionais em que há cobrança de ingresso.

Pelo projeto apresentado, o custo da implementação da tecnologia seria arcado pelas entidades que são responsáveis pelos torneios. Dessa forma, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) teria que arcar com os custos, diferentemente do que foi proposto em reunião geral do Campeonato Brasileiro.

A IFAB (International Football Association Board), entidade que cuida do futebol mundial, aprovou a implementação do VAR (árbitro assistente de vídeo), recurso que deverá ser usado na Copa do Mundo na Rússia. Recentemente os clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro recusaram a utilização do árbitro de vídeo, contudo o recurso será utilizado na Copa do Brasil.

O projeto, que agora segue para análise das comissões da Câmera dos Deputados, requer uma alteração na Lei Pelé.

Grenal

No Rio Grande do Sul a FGF (Federação Gaúcha de Futebol) convocou a imprensa para uma reunião expositiva com os membros das Comissões de Arbitragem da CBF e FGF para a tarde desta sexta-feira, no Auditório da FGF, para apresentar a utilização do VAR no Grenal do dia 11 de março.

Copa do Mundo

A IFAB aprovou no último sábado o sistema VAR como uma regra do futebol. Assim, a Fifa deverá confirmar no dia 16 de março, durante a reunião do Conselho, na Colômbia, que esta tecnologia será utilizada nos jogos da Copa do Mundo de 2018. A entidade é formada por representantes das federações da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte que regulamenta as regras do esporte.

“A International Board decidiu aprovar o VAR no futebol. A partir de hoje [dia 3 de março], o árbitro de vídeo faz parte do futebol. E isso é uma notícia importante. É um assunto que vem sendo discutido há décadas. Há dois anos, decidimos testar para saber se funcionaria ou não. Fizemos esses testes, analisamos, cerca de 20 federações testaram, tivemos uma análise acadêmica e chegamos à conclusão que o VAR é bom para o futebol e para a arbitragem, traz mais justiça aos jogos. Por isso, decidimos aprovar”, disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Segundo o comunicado oficial, a decisão foi tomada por unanimidade durante o 132º Encontro Anual da IFBA, realizado na sede da Fifa, em Zurique, e significa “uma nova era no futebol”. Infantino afirmou que, como presidente da Fifa, atuará a favor da aprovação do VAR para a Copa do Mundo na reunião do dia 16, em Bogotá. Além do árbitro de vídeo, a IFBA também incluiu a quarta substituição (na prorrogação) nas regras do jogo – esta nova possibilidade também será discutida pela Fifa na Colômbia para ser utilizada na Rússia.

Em janeiro, a IFBA apresentou um relatório sobre a utilização do VAR em 804 jogos de 20 competições oficiais ao redor do mundo desde março de 2016 – incluindo a final do Campeonato Pernambucano de 2017, no Brasil. A IFAB destacou os resultados como positivos e encorajadores.

