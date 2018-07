Um deputado federal tem 93 anos e outro está no cargo há quase quatro décadas. Saiba quem são os parlamentares mais velhos em atividade na Câmara

Se for reeleito em outubro e concluir o seu mandato, o deputado federal Vicente Arruda (PR-CE) terminará a sua sétima legislatura na Câmara em 2022, com 93 anos. O parlamentar, que é o mais velho da Casa, não é o único octogenário que pretende disputar vaga nas eleições deste ano.

Há oito mandatários nesta legislatura que atualmente têm mais de 80 anos. Destes, pelo menos cinco devem concorrer novamente este ano. O levantamento não leva em conta o deputado Paulo Maluf (PP-SP), que, aos 86 anos, está afastado do cargo e em prisão domiciliar em São Paulo.

Aos 81 anos, Arolde de Oliveira (PSD-RJ) é um dos caçulas do grupo. Afirma que chegou a pensar em não concorrer neste ano, em prol da renovação na Casa. “Mas a lei eleitoral não vai permitir essa renovação, e eu acho que posso ser útil no próximo mandato”, diz o deputado, que apoia o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL-RJ).

No outro lado do espectro político, está a ex-prefeita de São Paulo e deputada federal há 19 anos Luiza Erundina (PSOL-SP). Com 83 anos, ela deve concorrer para tentar passar os próximos quatro no Congresso Nacional.

A parlamentar, nascida em 1934, tem participado de eventos e aposta nas redes sociais, que utiliza para dialogar com os eleitores jovens – marca de sua campanha para a prefeitura da capital paulista em 2016.

Impedida de ir a São José do Rio Preto (SP) na sexta-feira passada, devido a problemas no aeroporto de Congonhas, Erundina gravou um vídeo para os seguidores de sua página na rede social Facebook: “Estamos firmes, os obstáculos não nos desanimam!”.

Se comparada a Simão Sessim, 83 anos, a deputada pode ser considerada uma novata na Casa. O deputado do PP do Rio de Janeiro completa 39 anos de mandato em 2018. Ele foi eleito pela primeira vez em 1979 pela Arena, partido que dava sustentação à ditadura militar (1964-1985).

Depois, Simão passou por PDS, PFL, PPR e PPB, até firmar-se no PP, partido pelo qual sairá candidato novamente. Questionado se não tinha pensado em se aposentar, o deputado reagiu: “Eu sou candidato, minha filha! Estou na rua, fazendo campanha, como vou responder isso?”.

Desistência

É o contrário do que pretende Bonifácio de Andrada (DEM-MG), o único do grupo a afirmar à imprensa que não deve tentar a reeleição em 2018. “Mas as coisas sempre podem mudar”, ressalvou recentemente.

Andrada, que deu parecer contrário à segunda denúncia contra o presidente Michel Temer em 2017, pretende se aposentar depois de dez mandatos: assim como Sessim, está na Câmara desde 1979. Em seu lugar, vai lançar o filho, o deputado estadual Lafayette de Andrada (PRB-MG).

Ao passar o bastão, segue uma tradição familiar: a linhagem política do clã Andrada remonta à Independência. Além disso, seu pai, José Bonifácio Lafayette de Andrada não foi deputado, como presidia a Casa em 1968 quando foi decretado o famigerado AI-5 (Ato Instucional nº5), que restringiu liberdades e garantias individuais dos cidadãos brasileiros, em nome da “segurança nacional”.

Além desses mencionados, o time de octogenários da Câmara inclui os deputados Paes Landim (PTB-PI), 81 anos, Mauro Lopes (MDB-MG), 82 anos, e Marcelo Ortiz (Podemos-SP), 84 anos.

