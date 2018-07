Um deputado renunciou após baixar a calça e a cueca um em programa de TV

O deputado estadual da Geórgia, nos Estados Unidos, Jason Spencer renunciou na noite de terça-feira (24) após baixar a calça e cueca no programa do humorista Sacha Baron Cohen, “Who Is America”.

A Câmara exigiu a renúncia de Spencer e ameaçou votação para afastá-lo. Spencer se antecipou e afirmou que deixará o cargo a partir do dia 31, contou a NBC News.

No programa, Cohen, que ganhou fama mundial com Borat, interpretava um especialista israelense em defesa pessoal contra ameaça terrorista.

Spencer, então, disse que extremistas islâmicos tem “repulsa religiosa por nádegas” e exibiu os glúteos na direção do humorista. O deputado se empolgou e gritou: “América!”

O político republicano também falou com sotaque asiático e fingiu tirar uma foto por baixo de uma mulher usando burca.

Ele chegou a se retratar, mas até mesmo os colegas republicanos recomendaram que ele se afastasse da vida parlamentar.

Atraso e renúncia

Bem diferente do que se está acostumado no Brasil, onde o atraso é comum, esperado e até socialmente aceito dentro de certos limites, os britânicos são famosos por sua pontualidade. Lord Michael Bates, no entanto, levou o conceito muito a sério. Após um atraso de dois minutos, Bates se demitiu e deixou a Câmara dos Lordes imediatamente, envergonhado pelo descuido, em fevereiro deste ano.

”Quero pedir minhas sinceras desculpas à Baronesa Lister pela minha indelicadeza de não estar no meu lugar para responder a sua pergunta sobre um assunto muito importante no início das perguntas”, disse o ministro. ”Estou profundamente envergonhado de não estar no meu lugar e, por isso, ofereço a minha renúncia à primeira-ministra com efeito imediato”, complementou, chocando os presentes, que responderam com um sonoro e uníssono “não”.

Segundo informações do jornal americano The Washington Post, após o comunicado de Bates, que acumula o cargo de ministro do Desenvolvimento Internacional, a Baronesa Smith de Basildon, líder da oposição na Câmara dos Lordes, afirmou que apenas as desculpas de Michael Bates seriam suficientes. Além disso, um porta-voz da primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que a renúncia do ministro não teria sido aceita, já que foi considerada desnecessária.

Assédio derruba ministro

O ministro do Reino Unido Andrew Griffiths, membro do Partido Conservador e responsável pelo fomento a pequenos negócios e relações de consumo no governo britânico, renunciou ao cargo no dia 15 deste mês, após vazamento de pelo menos 2 mil mensagens de cunho sexual, em três semanas, a duas garçonetes, que revelaram assédio e perseguição sexual do político de 47 anos.

“Meu comportamento causou um sofrimento incalculável a minha mulher e minha família, aos quais devo tudo”, disse o político, em um comunicado sobre sua renúncia do governo britânico.

Imogen Treharne, de 28 anos, contou ao jornal Sunday Mirror que trocou várias mensagens com Griffiths e eles quase tiveram um encontro sexual junto a uma amiga, em um flat que ele mesmo alugaria. O ministro chegou a mandar a elas cerca de 700 libras em troca de fotos e vídeos sensuais.

A jovem afirmou à publicação britânica que no começo das conversas parecia algo casual. No entanto, ela disse que tentava desvencilhar o conteúdo das mensagens a outros assuntos para conhecê-lo melhor, mas que “a conversa sempre voltava ao sexo”. As mensagens, cujo conteúdo foi revelado pelo Sunday Mirror, foram consideradas “repugnantes” por Treharne.

Deixe seu comentário: