Um desfile diferente marca nesta sexta-feira a doação de 175 mil itens para a Campanha do Agasalho em Porto Alegre

Um desfile diferente no Shopping Total, em Porto Alegre, foi a forma encontrada pela prefeitura para celebrar, nesta sexta-feira, a doação de 175 mil itens à Campanha do Agasalho na capital gaúcha. O evento – marcado para as 19h – terá na passarela 20 celebridades locais, incluindo jornalistas, modelos, misses, estilistas e influenciadores digitais, que vestirão roupas de lojas do centro comercial e doarão peças de seus próprios acervos.

A escolha dos nomes priorizou a diversidade, por meio da presença de representantes de segmentos como plus-size, LGBT e movimento negro. Dentre os confirmados estão a Miss Beleza Negra 2018, Tamires Brum, os modelos Fabrício Rosa e Mari Wofchuk, as influenciadoras Cris Azambuja, Evy Moon e Monique Lindemann, a estilista de moda sustentável Carina Brendler e as jornalistas Kelly Matos e Julia Alves.

Também participam a primeira-dama do município, Tainá Vidal, e a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Comandante Nádia. O desfile é aberto ao público e os artigos utilizados na passarela serão doados ao final da atividade. Além disso, o Shopping Total (na avenida Cristóvão Colombo, bairro Floresta) mantém um espaço para recebimento de doações.

Balanço

Apesar da marca comemorada de 175 mil peças, a Campanha do Agasalho de Porto Alegre já arrecadou 218 mil, para uma meta de 270 mil. Só no ginásio Gigantinho, no último fim de semana foram obtidos 50 mil roupas e 2 mil cobertores.

Nos pontos de coleta, até agora já foram doadas mais de 163 mil peças, que beneficiaram 34,6 mil pessoas em toda a capital gaúcha. Um total de 132,4 mil itens já foram entregues às 78 entidades conveniadas à Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania).

A novidade deste ano é uma piscina gigante em frente ao Paço Municipal para preencher com uma bolinha colorida a cada peça de roupa disponibilizada pela população. A meta do Executivo Municipal é arrecadar 270 mil peças de roupas até o dia 15 de agosto, quando termina a iniciativa.

“As pessoas necessitam de agasalhos, cobertores, mantas e toucas em boas condições de uso para se proteger do frio”, diz a primeira-dama Tainá Vidal, que ressalta a necessidade de roupas infantis. Já a secretária Comandante Nádia apela às pessoas que ainda não contribuíram:

“Com as baixas temperaturas e a proximidade da data de encerramento da campanha, elas devem fazer a entrega nos postos credenciados, para ajudar quem mais necessita”. Ela salienta, ainda, que cada pessoa recebe um kit com cinco agasalhos, em média, que são distribuídos pela Fasc às entidades conveniadas.

Dados da prefeitura apontam que Porto Alegre tem 287 mil pessoas vinculadas à rede municipal de assistência social. A campanha este ano foi antecipada para evitar que o inverno gaúcho chegasse antes dos agasalhos.

(Marcello Campos)

