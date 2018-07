Um diretor do Paris Saint-Germain disse que Neymar decidiu permanecer para a próxima temporada

Neymar fica. Pelo menos é o que assegura Luis Fernandéz, diretor do PSG (Paris Saint-Germain). Em entrevista à Rádio Marca, o diretor do centro de formação esportiva do clube francês disse que o craque brasileiro permanece na França para a temporada 2018-2019, apesar das constantes notícias que o ligam ao Real Madrid.

“Neymar decidiu ficar no PSG, ele tem a gana de permanecer para ganhar mais títulos pelo PSG”, declarou o dirigente, que também aproveitou para assegurar o “fico” de outra estrela da equipe.

“Mbappé também fica 100% e tem a vontade de ganhar a Liga dos Campões”, afirmou, em referência ao atacante francês, campeão mundial pela França e eleito a revelação do Mundial na Rússia.

Criticado pela postura no Mundial, especialmente sobre a questão de faltas e simulações, Neymar não se pronunciou sobre o futuro. O Real Madrid aparecia antes mesmo do início da competição como o possível destino do atacante, após apenas uma temporada de Paris.

O próprio Real Madrid, diante das constantes notícias, emitiu uma nota oficial em que nega qualquer contato para trazer Neymar. O estafe do jogador, em contrapartida, segue sem abordar o assunto publicamente.

Neymar está de férias no Brasil e tem aparecido somente em postagens de amigos nas redes sociais. O jogador dedica-se a descansar, aproveitar a família e também jogar jogos eletrônicos.

Desapontamento

No seu balanço sobre o Mundial da Rússia, o jornal inglês The Guardian citou o Brasil em muitos momentos. Para muitos dos analistas, assistir in loco a um jogo do Brasil foi um dos grandes momentos do Mundial. Mas isso não fez com que eles poupassem a Seleção de ser um grande desapontamento. E em especial, Neymar.

“Neymar era o garoto mais legal do mundo no Brasil, em 2014. Eu me lembro dele fazendo embaixadinhas enquanto se dirigia para uma sessão de treinos, parecendo não se importar com nada – enquanto 200 milhões de brasileiros depositavam seus sonhos nele. O rei de transformou em uma princesa aqui. Seus fingimentos não lhe serviram para nada”, disse David Hytner, em sua análise.

O mesmo jornalista classificou Bélgica e Brasil como o melhor jogo da Copa – assim como o analista Jonathan Wilson – e o técnico Tite e a possibilidade de assistir à Seleção Brasileira de perto como pontos altos do torneio, de modo que não se pode dizer que ele esteja perseguindo os canarinhos.

O Brasil também foi citado em trechos da análise do jornalista Nick Miller. “O jogo nãpo foi muito memorável, mas ver o Brasil ao vivo foi como visitar um monumento venerado. Não me impressionou tanto, mas vale por toda a História por trás dele”, disse.

Barney Rooney foi ainda mais duro: “Controle-se, Brasil. Esse já foi um time de caras durões, encantadores e malandros. Nílton Santos, Jairzinho, Romário, Leônidas e Carlos Alberto estão se revirando em seus túmulos assistindo aos atuais mergulhos, reclamações e chororô. E metade deles ainda nem morreu”, escreveu.

