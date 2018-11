Um domingo de atividades culturais no estande da prefeitura na Feira do Livro de Porto Alegre

Neste domingo, dia 11, a Secretaria Municipal da Cultura (SMC) promove uma série de atividades no estande da prefeitura na 64ª Feira do Livro de Porto Alegre, na Praça da Alfândega. Quem circular pela feira das 12h30min às 20h30min, poderá assistir à apresentação do Mapa Literário de Porto Alegre e acessar diversos locais da cidade que fazem parte de obras literárias. Por ser colaborativa, qualquer visitante ao Mapa Literário pode sugerir autores, através de um link. O site conta ainda com fotos atualizadas dos locais citados nas obras e a reprodução dos textos segue a grafia da edição consultada, sem revisão ou atualização ortográfica.

E das 12h30 às 13h, os visitantes poderão acompanhar uma apresentação de Flash Mob da Cia Municipal de Dança de Porto Alegre. Mais tarde, das 14h às 16h, a Usina do Papel vai desenvolver uma oficina de reciclagem, e das 16h às 17h será realizada uma atividade de Educação Patrimonial, que tem o objetivo de valorizar as identidades e memórias que compõem o Patrimônio Cultural de Porto Alegre.

