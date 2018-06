Um dos brasileiros flagrados em um vídeo de assédio sexual a uma mulher russa tem uma condenação no Tribunal de Contas

Um dos homens que aparecem em um vídeo cantando músicas em alusão à cor do órgão sexual de uma russa já foi condenado pelo TCE-pe (Tribunal de Contas de Pernambuco) por irregularidades na prestação de contas de 2012. Na época, Diego Valença era secretário de Turismo, Esporte e Cultura de Ipojuca (PE), onde fica a praia de Porto de Galinhas, na gestão do prefeito Pedro Serafim (PDT). A informação é do jornal Extra.

Valença também foi condenado por dever R$ 37,5 mil de pensão alimentícia à ex-mulher. O processo foi iniciado em 2014 e está na primeira instância.

De acordo com o TCE-PE, foram gastos R$ 2,2 milhões em 12 processos de inexigibilidade para a contratação de atrações artísticas pela prefeitura de Ipojuca. Outra irregularidade apontada pelo TCE-PE é que os empresários contratados em todos os processos são para uma data e local e não exclusivos para o artista ou banda.

Além disso, segundo o tribunal, em nenhum dos processos consta a inscrição dos artistas ou bandas na Delegacia Regional do Trabalho, conforme exigido em lei federal. O TCE também constatou que não havia na documentação justificativa para os preços praticados no contrato. Jatobá também foi acusado de improbidade administrativa. Ele e outros três secretários foram condenados a pagar multa individual de R$ 4.788,63. A multa acabou derrubada em recurso apresentado pela defesa dele.

Jatobá era filiado ao PSB até 2016, quando teve sua filiação suspensa depois de não se recadastrar internamente. A participação dele no vídeo que expôs a jovem russa foi repudiado pela Ordem dos Advogados do Brasil. “Por intermédio da Comissão da Mulher Advogada, repudia veementemente o conteúdo de um vídeo amplamente divulgado nas redes sociais em que um grupo de brasileiros ladeia uma mulher, que aparentemente não é brasileira nem fala português, e profere em coro ofensas relacionadas ao seu órgão sexual”, diz em nota.

Deixe seu comentário: