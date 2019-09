Um dos espaços públicos mais tradicionais de Porto Alegre, a Praça da Alfândega está “de cara nova”

Na manhã dessa segunda-feira, a prefeitura de Porto Alegre entregou à população a obra de revitalização de parte da Praça da Alfândega, localizada no Centro Histórico e cujas origens remontam a mais de 200 anos. O serviço, iniciado no dia 6 de setembro a um custo de R$ 110 mil, inclui a recuperação de 190 metros quadrados do pavimento de pedras portuguesas, brinquedos, lixeiras metálicas e 229 bancos.

Também está prevista a conservação de floreiras, conforme termo de compromisso de compensação ambiental com a Titton Brugger Empreendimentos Imobiliários, que será responsável pelo paisagismo dos canteiros por um período de 12 meses. O documento doi assinado durante a cerimônia pelo secretário municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário, e representantes da empresa,

“Ao entregar estas intervenções de manutenção, temos ainda a satisfação de poder anunciar a jardinagem dos canteiros”, ressaltou Ramiro. “Mais de 90 mil pessoas circulam diariamente por este espaço, que é um símbolo da nossa cidade, especialmente durante a Feira do Livro, que já começará dentro de um mês”, mencionando o evento realizado desde 1955 na Praça da Alfândega.

Sócios da imobiliária, Martin Brugger Titton e Maria Cristina Titton Tostes, também se manifestaram durante a entrega da obra. “Temos o orgulho de colaborar e uma equipe estará presente aqui todos os dias, a partir desta terça-feira, a fim de preservar este patrimônio histórico da cidade”, garantiu a empresária.

Representando a Câmara de Vereadores e a Frente Parlamentar do Centro Histórico, o vereador Moisés Barboza elogiou o novo contrato de manutenção de praças firmado pela prefeitura e frisou a importância das votações dos colegas parlamentares nas pautas de recuperação financeira do Município. Também estiveram presentes dirigentes da SMSurb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) e Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade) e líderes da comunidade.

Outros locais

A prefeitura classifica a iniciativa de “o maior contrato terceirizado de manutenção de mobiliário e equipamentos de praças e parques” da capital gaúcha. Ao todo, estão previstos R$ 24,8 milhões para recuperar cerca de 600 locais no período de um ano, a cargo da empresa Ecsam e sob a supervisão da UCM (Unidade de Conservação e Manutenção) da SMSUrb. Outras sete sete praças já estão sendo revitalizadas:

– Praça Morro da Cruz (Vila São José);

– Praça Dr. Paulino de Vargas Vares (bairro Ipanema);

– Praça Antônio Cândido de Menezes (bairro Sarandi);

– Praça da Amizade (Vila João Pessoa);

– Praça Nações Unidas (bairro Petrópolis);

– Praça Darcy Azambuja (bairros Intercap e Partenon);

– Praça Parque Ararigbóia (bairros Jardim Botânico e Petrópolis).

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: