Um dos fundadores do Facebook doa 20 milhões de dólares para campanha de Hillary

O jovem empresário Dustin Moskovitz, um dos fundadores da rede social Facebook, anunciou nesta sexta-feira (9) que doará US$ 20 milhões (R$ 65 milhões) para ajudar os democratas a ganharem as eleições e derrotar o candidato republicano Donald Trump.

“Se Donald Trump ganhar (as eleições de novembro), o país irá dar marcha à ré e nós ficaremos mais isolados da comunidade global”, afirmou Moskovits à página Medium.com.

Para o jovem multimilionário, as propostas lançadas pelo candidato republicano são “tão pouco convincentes” que levam a temer que seu interesse por chegar à Casa Branca pode ser para promover seus próprios negócios.

Moskovitz afirmou que especialmente em imigração, e concretamente a ideia de construir um muro na fronteira com o México, “não só não melhorará a vida dos americanos, mas, na prática, prejudicará tanto os cidadãos como os não-cidadãos”.

“Portanto pela primeira vez apoiamos publicamente um candidato presidencial e doamos dinheiro, e esperamos que nossos esforços sirvam para que a (ex-) secretária de Estado (Hillary) Clinton possa iniciar sua agenda”, ressaltou o cofundador de Facebook.

Para Moskovitz, as eleições presidenciais de 8 de novembro se transformaram em uma sorte de “referendo” sobre o que aspiram os americanos ser, “como indivíduos, como país e como sociedade”.

“Queremos que nos dirija o medo e o tribalismo, enfatizando as coisas que nos dividem e levantando barreiras que nos separam do resto do mundo, ou queremos seguir no caminho para uma maior tolerância, diversidade e interdependência?”, se perguntou.

Finalmente, acredita que seu respaldo aos democratas sirva de sinal ao Partido Republicano para que entenda que “lançando este tipo de campanha de medo e hostilidade e apoiando este tipo de candidato”, obrigará aos cidadãos “atuarem em resposta”.

“Como muitos eleitores democratas, não apoiamos cada uma de suas propostas, mas está claro que se Hillary ganhar estas eleições, os Estados Unidos avançarão muito mais na direção do mundo que queremos para o futuro”, sentenciou. (AG)

