Um dos maiores nomes da literatura de Cuba, o escritor Leonardo Padura participa de evento em Porto Alegre na próxima segunda-feira

O consagrado escritor e jornalista cubano Leonardo Padura é o convidado de mais uma edição do projeto “Os Livros de Nossa Vida”, no Teatro Renascença do CMC (Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre). Marcado para as 19h da próxima segunda-feira, o evento tem entrada franca, com senhas distribuídas no local desde essa quarta-feira, nos turnos da manhã e tarde.

Padura, 64 anos, é autor de livros como “O Homem Que Amava os Cachorros”, que retrata o assassinato do ativista soviético Leon Trotsky (1879-1940), a mando do líder e adversário conterrâneo Josef Stálin (1878-1953). Críticos literários consideram este um um um dos melhores romances históricos já produzidos sobre o século 20.

No bate-papo, Padura falará sobre a sua formação como leitor e escritor, evocando situações de vida e textos decisivos em sua opção pela atividade. Também comentará aspectos de sua bem-sucedida carreira, que inclui uma sequência de seis títulos em que o fictício detetive Mario Conde desvenda crimes em uma Havana – cidade natal do escritor – sedutora e ao mesmo tempo decadente, entre goles de rum e paixão pelos livros.

O professor e titular da Coordenação de Literatura e Humanidades da SMC (Secretaria Municipal de Cultura), Sergius Gonzaga, será o mediador da conversa. Ele estará acompanhado do espanhol José Vicente Ballester, diretor do Instituto Cervantes em Porto Alegre, instituição copromotora do evento junto com a editora Boitempo.

O Centro Municipal de Cultura está localizado na avenida Erico Verissimo nº 307 (quase esquina com a Ipiranga), no bairro Menino Deus. Além de estacionamento próprio e gratuito (vagas limitadas), várias linhas de ônibus atendem o local, nos dois sentidos – Centro-Bairros e vice-versa.

(Marcello Campos)

