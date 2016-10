Um dos mais respeitados cientistas do mundo adverte a humanidade contra a possível ameaça alienígena

O astrofísico britânico Stephen Hawking voltou a fazer uma declaração contundente sobre a possibilidade de vida inteligente em outros planetas. Hawking chamou a atenção da humanidade para a possibilidade de contatos com civilizações extraterrestres. Conforme o pesquisador, a humanidade deve ficar focada na busca de vida extraterrestre para ganhar tempo no sentido de desenvolver sistemas de defesa da Terra e seus habitantes.

O cientista adiantou que seu projeto “Breakthrough: Listen” tem como finalidade principal a procura de vida extraterrestre. “Um dia os habitantes de Terra vão receber um sinal de um planeta similar. Mas não nos devemos apressar com a resposta”, recomenda.

De acordo com Hawking, o contato com uma civilização significativamente desenvolvida pode ser similar ao encontro de Colombo com os índios. “E os registros históricos atestam que esse encontro não foi nada bom para os índios”, alerta o astrofísico.

Projeto de 100 milhões de dólares.

O projeto de Hawking tem custo estimado em 100 milhões de dólares. Um dos investidores é o milionário russo Yury Milner, coproprietário da empresa da Internet Mail.ru Group.

Diagnóstico de Esclerose.

Hawking é responsável por muitos estudos de peso na área da Ciência. Quando tinha apenas 21 anos, ele foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. A doença foi, gradativamente, paralisando seus músculos de modo que, depois de quase 50 anos de diagnóstico, ele já não tem domínio sobre o próprio corpo.

Apesar do grave problema de saúde, Hawking nunca deixou de estudar, é doutor em Física, casou-se, tem três filhos e um neto e já recebeu inúmeros prêmios na área científica, além de ser referência quando o assunto é Física e Cosmologia.

Universo ilimitado.

Uma de suas maiores pesquisas diz respeito à teoria de que o Universo é ilimitado. Para explicar isso, Hawking usa como exemplo a própria Terra que, se imaginada em sua forma, não apresenta um começo ou um fim – é tudo uma coisa só. A única diferença é que o nosso planeta é tridimensional, enquanto o Universo se apresenta em 4D.

