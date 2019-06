Um dos principais espaços de convívio e lazer em Porto Alegre, a Orla Moacyr Scliar completa um ano de inauguração neste sábado

Desde a sua inauguração, que completa exatamente um ano neste sábado, a Orla Moacyr Scliar conquistou o status de uma das principais áreas de lazer e convívio em Porto Alegre. O trecho de 1,3 quilômetro entre a Usina do Gasômetro e a Rótula das Cuias, nos bairros Centro Histórico e Praia de Belas, chega a receber 60 mil pessoas por fim-de-semana.

São vários atrativos no espaço projetado pelo arquiteto Jaime Lerner junto à avenida Beira-Rio: ciclovia, mirantes, quadras esportivas, ancoradouro para barcos turísticos, quatro bares e um restaurante panorâmico. “A nova estrutura mudou a forma dos porto-alegrenses se relacionarem com o Guaíba e rapidamente se tornou um ponto de encontro das pessoas, que o usufruem com conforto, segurança e infraestrutura”, ressalta o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Segundo ele, ao assumir a obra a sua gestão entendeu a importância do projeto para a cidade e operacionalizou com eficiência a realização de editais para concessão de estabelecimentos no local. Além disso, formalizou o Termo de Permissão de Uso da Bilheteria do Atracadouro Turístico Nico Fagundes.

Infraestrutura

Em um ano, foram instaladas 38 câmeras de videomonitoramento e um posto da Guarda Municipal. “Tive a honra de fazer parte dessa história, acompanhando a obra e reunindo em meu gabinete secretários e técnicos das mais diversas áreas da prefeitura ao longo dos anos de 2017 e 2018, a fim de viabilizar a conclusão da obra, a inauguração da Orla e a melhor fruição desse espaço público nos dias que se sucederiam”, contabiliza o vice-prefeito Gustavo Paim.

A Uber do Brasil Tecnologia venceu a concorrência para adotar o espaço em agosto do ano passado. O contrato com a empresa responsável pelo mais conhecido aplicativo de transporte particular prevê limpeza geral, corte de grama, zeladoria, manutenção do piso e vigilância, com investimento de cerca de R$ 1 milhão por ano.

Em fevereiro, a companhia desenvolveu o projeto “Orla de Boa” e ofereceu aos frequentadores viseiras sustentáveis feitas com material reciclado, recolhido da própria Orla. O projeto incluiu também aulas de ginástica e shows, envolvendo 15 mil pessoas.

Lixo

O sucesso de público tem sido acompanhado, entretanto, por críticas à população e às autoridades no que se refere ao acúmulo de lixo deixado pelos frequentadores do local. Na tentativa de reveter o problema, neste sábado a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade inicia uma ação de educação ambiental, intitulada “Orla Sempre Limpa”.

A iniciativa inclui o diálogo com usuários do espaço, buscando sensibilizar para a responsabilidade de cada um pelo resíduo que produz. “A ideia é estimular as pessoas a levarem seu lixo consigo, por meio de sacolinhas para armazená-lo e com descarte em lugares corretos”, destaca o titular da pasta, Germano Bremm.

A Orla conta com 56 lixeiras duplas, com capacidade para 3.360 litros de resíduos, além de dez contentores triplos, com capacidade de até 240 litros cada, instalados de forma complementar pela empresa adotante. A ação da Smams terá a hashtag #orlasemprelimpa e será desenvolvida todos os finais de semana nos próximos dois meses.

Eventos

Desde a inauguração, a nova Orla recebeu também grandes eventos, como o “Heineken Experience F1”, que em novembro passado reuniu 70 mil pessoas e transformou a Orla em uma réplica de parte da pista de uma prova de Fórmula 1. Em janeiro deste ano, a Niantic atraiu cerca de 30 mil pessoas ao local, para o primeiro “Safari Zone” de jogo Pokemon Go da América Latina.

Também foi palco para o réveillon de 2019, com a presença de 140 mil pessoas. Recebeu, ainda, corridas e carnaval de rua, regata de aniversário da cidade, pedalada das chaminés, campeonato mundial de futebol amador e apresentação do megaespetáculo “Revolução Farroupilha – Uma História de Sangue e Metal”.

(Marcello Campos)

