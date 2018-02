Um duro golpe nos que acreditaram

Dadas as provas apresentadas no processo do ex-presidente Lula, a Justiça da quarta região, TRF-4, entendeu que Luiz Inácio Lula da Silva era culpado e, além de condená-lo, também decidiu por aumentar sua pena.

Muitas pessoas que o apoiaram e votaram nele e em seu partido perceberam que foram enganadas pela confiança e crença dedicada por anos. Talvez Lula nem sempre tenha sido assim, mas a busca pelo poder e a obsessão por se manter nele podem tê-lo levado a cometer crimes contra o Brasil e a sociedade.

É inegável que houve um golpe nessa história toda. Mas o golpe, nesse caso, foi contra todos que acreditaram em seu discurso mentiroso.

É bem verdade que suas falas moveram multidões, mas não podemos mais ter a irresponsabilidade de acreditar que a Justiça brasileira só funciona quando convém. As provas estão apresentadas em muitos casos de poderosos e políticos que foram presos. Isso tem demonstrado que os trâmites da Justiça e do processo democrático têm funcionado bem.

Como se não bastassem as mentiras do ex-presidente, agora também sai em sua defesa a presidente do Partido dos Trabalhadores, afirmando que haverá guerra se as eleições forem sem Lula, ilustrando que essa briga é de uma criança que perdeu seu brinquedo.

Onde está a seriedade deste País? Como alguém que comanda um partido político em um país democrático chama o povo para ir às ruas e incentivar a morte de pessoas que pensam diferente? Isso, sim, é um golpe e tentativa de ditadura.

O Judiciário está cumprindo os trâmites legais, e a História deixa claro que, em países onde existe maior intervenção governamental, existe inexoravelmente mais corrupção, deixando a sociedade cada vez mais pobre.

Devemos adotar medidas inclusivas, que valorizem os indivíduos e permitam que o empreendedor possa realizar suas atividades sem medo de que o governo tome aquilo que nada fez para produzir. Todas essas medidas são relacionadas à liberdade, e passa por ela o desenvolvimento do nosso Brasil.

Fabio Steren, consultor em segurança, empresário e associado do IEE

Deixe seu comentário: