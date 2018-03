Um e-mail reforça a ligação entre o MBL e o site difusor de mentiras contra a vereadora assassinada no Rio

A relação entre o Movimento Brasil Livre e o site Ceticismo Político e seu dono, Luciano Ayan, responsável por impulsionar uma campanha de “fake news” contra Marielle Franco, é mais sólida do que eles admitem, indica a reação a uma apuração do O Globo. Oficialmente, o MBL afirma não ter ligação com o Ceticismo Político e tampouco conhecer Ayan. Mas um e-mail enviado pelo O Globo ao MBL, com questões sobre a onda difamatória contra a vereadora executada, foi publicado horas depois na página do Ceticismo Político.

A cronologia da troca de mensagens e de sua divulgação reforça a suspeita de uma ligação entre os dois grupos. O e-mail de O Globo foi enviado para o MBL às 10h29min de quinta-feira. Pouco depois, às 10h44min, outra mensagem, com perguntas diferentes, foi remetida para Ayan. O Globo não recebeu resposta de Ayan. Na tarde de quinta-feira, às 15h10min, um dos coordenadores do MBL, Renato Battista, ligou para a redação do jornal para responder às perguntas enviadas pela manhã. Na conversa, ele negou conhecer Luciano Ayan.

Horas mais tarde, o Ceticismo Político publicou a mensagem enviada pelo Globo ao MBL. Na postagem, o site responde às perguntas feitas ao MBL. O autor do texto publicado no Ceticismo Político, que não é assinado, negou que o site seja alimentado por algum integrante do MBL e disse que a relação entre o grupo e Luciano Ayan “é extremamente positiva”. O conteúdo foi postado pelo Ceticismo Político em seu Facebook e, um minuto depois, na página do MBL na rede social, com comentários idênticos.

Não está claro como o e-mail enviado pelo Globo ao MBL foi repassado, pouco tempo depois, para o Ceticismo Político, já que o Movimento Brasil Livre negou ter relação com a página. Na publicação do e-mail enviado pelo Globo ao MBL, o responsável pelo Ceticismo Político diz que a mensagem foi compartilhada com ele por “integrantes do grupo”.

O Ceticismo Político, por seu lado, admite ter relação com o MBL, embora negue qualquer ingerência. “O que é retuitado e republicado é o conteúdo do site Ceticismo Político, que é primariamente publicado na página de Facebook Luciano Ayan, mas também em outras páginas. A relação entre MBL e Luciano Ayan é extremamente positiva, principalmente desde novembro de 2014”, escreveu o Ceticismo Político.

Na postagem, o site diz ainda que Luciano Ayan faz parte da equipe de administradores do Ceticismo Político:

“Existe o perfil Luciano Henrique Ayan, para o qual foi criada há tempos a página de Facebook Luciano Ayan. A página de Facebook Luciano Ayan publica conteúdo do site Ceticismo Político, que é administrado por uma equipe, entre os quais se inclui o próprio Ayan (que já não administra o site desde meados de 2017)”, diz o novo texto.

O Ceticismo Político é um site administrado por Luciano Henrique Ayan – não há fotos de Ayan nem referências a esse nome em bancos de dados públicos. Luciano Ayan tem o domínio ceticismopolitico.org desde novembro de 2017. O site está registrado por uma empresa com sede na Dinamarca, usada para manter oculto o nome verdadeiro do proprietário do domínio. Ayan já usou o artifício em outras ocasiões. Antes, ele manteve o Ceticismo Político com outro endereço – o ceticismopolitico.com. Na ocasião, o domínio estava registrado por uma empresa do Canadá, também usada para esconder o proprietário real do site. Sem revelar a real identidade, Ayan também não exibe fotos em suas contas nas redes sociais. Além da página do Ceticismo Político no Facebook, que tem 105 mil seguidores, ele mantém o perfil Luciano Henrique Ayan, com cerca de 2,4 mil seguidores.

Post é novamente compartilhado

O novo post do Ceticismo Político foi publicado pelo perfil de Luciano Ayan às 20h22min de quinta-feira. Um minuto depois, o post foi publicado, de forma idêntica, pelo MBL, no Facebook. Assim como no post sobre Marielle, o MBL voltou a usar o mesmo comentário escrito por Ayan: “O Jornal O Globo apelou e agora toma uma baita invertida. Veja aqui a antecipação de uma notícia falsa que querem publicar. Mas já estão desmascarados de largada”.

