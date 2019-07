Um eclipse lunar parcial será visto em todo o Brasil nesta terça

Este é o último eclipse lunar do ano. O próximo eclipse lunar total visível no Brasil será apenas em maio de 2022.

50 anos

O fenômeno acontece coincidentemente na data em que a missão Apollo 11 comemora 50 anos da decolagem rumo à Lua. Em 16 de julho de 1969, o foguete capitaneado por Neil Armstrong (1930-2012) partiria da Terra para quatro dias depois aterrissar em solo lunar no que foi um “pequeno passo para o homem, grande passo para a humanidade”.

Série

Considerada o ápice da corrida espacial, a chegada do homem à Lua comemora 50 anos no próximo sábado (20). Essa é a deixa para a estreia, ocorrida nesta segunda (15), de uma série de cinco episódios que ganha exibição, até sexta (19), às 21h, no Smithsonian Channel.

“Missão Lua” conta a história do programa lunar americano por meio de um filme raro e recém-restaurado que retrata as histórias dos homens e mulheres que tornaram essa conquista possível.

“Através do uso de artefatos da época, esta série demonstra a amplitude de um empreendimento que se baseou no esforço conjunto de mais de 400 mil pessoas”, afirma Teasel Muir-Harmony, curadora do Museu Nacional do Ar e do Espaço.

A série apresenta objetos da nave lunar e itens como botas espaciais ainda cobertas por poeira lunar, mas seu grande atrativo são mesmo as imagens raras que revelam cada etapa da missão.

“Nos baseamos na expertise da Smithsonian Institution e em recursos exclusivos para reexaminar acontecimentos que foram resultado do brilhantismo científico e do esforço humano e mudaram a percepção de nosso lugar no universo”, diz David Royle, VP de programação da Smithsonian Networks.