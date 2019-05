Um edital de concessão prevê o retorno dos relógios digitais às ruas de Porto Alegre

Ausentes das ruas de Porto Alegre desde 2015, os relógios digitais podem voltar a compor o cenário urbano da capital gaúcha, em uma versão mais moderna. É o que prevê um edital de concessão lançado nessa segunda-feira pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Ao todo, estão previstos 168 equipamentos para substituir as 60 unidades desativadas há quatro anos. O plano é contar com a iniciativa privada para a instalação de totens que, segundo a administração municipal, proporcionarão “os sistemas mais completos do País, integrando segurança, mobilidade e sustentabilidade”.

Os antigos modelos, que desde a década de 1980 se limitavam a informar o horário e a temperatura, incluem agora câmeras de segurança ligadas ao monitoramento integrado da cidade, indicação do nível de radiação ultravioleta e outras informações de interesse público. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município desta segunda.

Considerações

“Essa não é uma entrega de grande modificação da sociedade, mas sim um marco no formato de soluções em que a prefeitura quer trabalhar”, enalteceu Marchezan. “Trata-se de um modelo econômico-financeiro, jurídico, de prestação de serviços de segurança pública, de visão integrada e de caminho que queremos seguir. O mobiliário urbano e as estruturas jurídicas precisam bem servir ao interesse público.”

Por sua vez, o secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Barros Ribeiro, destacou que os contratos serão firmados após um longo processo de estudos e consultas públicas, o que traz mais segurança para os investidores: “Este projeto marca a consolidação de Porto Alegre em uma etapa mais moderna. Não só nos equipamentos, mas na gestão pública”.

A empresa vencedora da concessão será responsável por retirar as carcaças existentes dos antigos relógios e entregar instalados e com todas as funcionalidades os novos, além de pagar um valor mínimo de outorga no valor de R$ 7,6 milhões, conforme lembra o diretor de projetos especiais da secretaria, Randolpho Fonseca:

“A prefeitura, além de não aportar recursos financeiros para instalação e manutenção irá participar do sucesso financeiro recebendo mensalmente parte do valor da exploração publicitária. A população lucra duas vezes com este contrato”.

Os 168 relógios serão instalados nas mais diversas áreas da cidade e todos estes pontos já contam com licenciamento ambiental, como explica o secretário de Meio Ambiente e da Sustentabilidade Maurício Fernandes. “O vencedor não precisará realizar novos pedidos de licenciamentos, o que vai acelerar a instalação dos relógios na cidade”, explica.

A concessão será pelo prazo de 20 anos e a gestão do contrato ficará a cargo da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. O edital está sendo lançado dois meses após a sanção da Lei 12518, de iniciativa do Legislativo, que disciplina o uso do mobiliário e de veículos publicitários no município.

(Marcello Campos)

