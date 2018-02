Um encontro com Neymar vai ser leiloado em prol de um instituto que estuda as doenças genéticas

Um leilão beneficente será realizado nesta segunda-feira (12), em Paris, na França, com diferentes itens, entre obras de arte, objetos de design e atividades como “uma experiência inesquecível” com Neymar, craque do Paris Saint-Germain.

No catálogo do leilão batizado de “Heroes”, que vai para a terceira edição, na galeria Kamel Mennour, realizado em parceria com as galerias Kreo e Christie’s, a oportunidade de conhecer o atacante da seleção brasileira aparece no lote 12.

O evento é voltado para captar recursos para o Imagine Institute, especializado na pesquisa e tratamento de doenças genéticas de crianças e adultos.

No leilão do encontro com Neymar, metade do valor arrecadado irá para o instituto. O restante do valor será destinado a Fundação Paris SaintGermain.

Nas duas primeiras edições do leilão, o centro de pesquisa também recebeu o montante arrecadados. Em 2015, o total foi de 3 milhões de euros (R$ 12 milhões), enquanto, no ano seguinte, foram obtidos 4,3 milhões de euros (R$ 17,2 milhões).

