Um enredo pronto para o cinema: Prisão de Eike Batista faz produtora retomar projeto de filme sobre a vida do ex-bilionário

Quando comprou os direitos de adaptação do livro “Tudo ou Nada – Eike Batista e a Verdadeira História do Grupo X”, da jornalista Malu Gaspar, a produtora Mariza Leão não imaginava as reviravoltas pelas quais a vida do empresário passaria. O ex-bilionário, investigado na Operação Lava-Jato por suspeita de pagar propina ao ex-governador Sérgio Cabral, foi preso quando desembarcou no Rio, ao chegar de uma curta viagem aos Estados Unidos. Esse grande ponto de virada era o que faltava para a produtora retomar o projeto, cuja concepção e direção ficarão a cargo do cineasta João Jardim.

“De certa forma, faltava a essa história algo mais próximo dos escândalos políticos atuais, e agora isso ficou claro. O que torna o projeto mais contemporâneo”, disse. Após ler a biografia de Eike, Mariza diz ter ficado “enlouquecida” com a história do empresário, que no livro chega apenas até a falência do Grupo X. Ela e João Jardim começaram a pensar em um roteiro, mas ficaram em dúvida sobre a força do personagem.

“Foi quando começou a surgir esse cardápio indigesto oferecido pelas investigações e as delações premiadas. Tudo que líamos ia do trágico ao cômico, do lírico ao épico. Era Shakespeare puro”, comparou.

Minissérie e longa-metragem

Mariza pensou em um projeto de grandes dimensões, com parceiros internacionais. Fez um registro para captar 14 milhões de reais. No entanto, com as reviravoltas na vida de Eike, Mariza redimensionou o projeto. Agora, trabalha com um orçamento de 8 milhões de reais para resultar em dois produtos: uma minissérie e um longa. (AG)

