Um esquema de propaganda ilegal na internet oferecia 1 mil e quinhentos reais por mês por elogios ao PT

Influenciadores digitais que replicaram conteúdos elogiosos a candidatos do PT nas redes sociais receberam oferta de pelo menos R$ 1,5 mil por mês para participar de ações, segundo e-mail original de uma proposta obtido pelo jornal “O Globo”.

No documento, Isabella Bomtempo, dona de um e-mail com o domínio da aceleradora VBuilders, diz que trabalha para uma agência e gostaria de promover “ações de militância política para a esquerda”. Segundo fontes ligadas ao caso, Isabella trabalha para a agência Follow, de propriedade do deputado federal Miguel Corrêa, candidato do PT ao Senado por Minas Gerais.

Oficialmente, quem admitiu ter prestado serviços ao PT para “monitorar redes sociais” e “indicar influencers” foram, respectivamente, as agências BeConnect e Lajoy. Ambas as empresas negam ter pagado para pessoas conhecidas postarem conteúdo elogiosos a candidatos do PT.

No e-mail enviado por Isabella, há exemplos de pautas que seriam exploradas para os contratados postarem: “Fale sobre como o governo golpista atual está tirando verbas da educação e congelando os investimentos por 20 anos” ou “Fale sobre a candidatura do Lula de maneira descontraída”, por exemplo.

Na mesma proposta, ela oferece um valor: “Temos de verba R$ 1.500,00 por mês para a entrega de 1 conteúdo por dia publicado na sua rede social mais relevante, pode ser 1 tweet, 1 story, você escolhe…”.

Desde que o caso foi denunciado por uma das participantes do grupo de influenciadores, que se recusou a fazer propaganda para o governador do Piauí, Wellington Dias, o PT não quis responder a perguntas específicas sobre o caso.

Rodrigo Cardoso, dono da BeConnect, disse que sua empresa foi contratada pelo PT. Ele tem uma ligação direta com o deputado Miguel Corrêa, dono da Follow. Rodrigo foi nomeado como secretário no gabinete do parlamentar no dia 4 de julho deste ano. Ele também namora uma sobrinha do parlamentar, sócia da Follow.

A Follow, segundo o próprio Miguel Corrêa, desenvolveu o aplicativo “Brasil Feliz de Novo” (batizado com o nome da coligação do PT na campanha nacional, no qual usuários que se dispõem a militar têm acesso a uma série de notícias positivas ao partido disponíveis para compartilhamento.

Oferece, ainda, um ranking dos usuários mais ativos. A empresa desenvolveu ainda outro aplicativo, com estrutura semelhante , que possui o mesmo nome da empresa: “Follow”. Nele, o usuário pode compartilhar notícias e ganhar dinheiro com isso.

700 MIL seguidores

Dos perfis já identificados e que tuitaram conteúdos relacionados ao caso, 17 somam cerca de 721,9 mil seguidores no Twitter, sendo que apenas um deles, o de @estebantavares é responsável por atrair 311 mil pessoas em sua página.

Ele se apresenta como músico, em uma conta verificada pela plataforma, e em uma das respostas à sua ação a favor do governador petista disse: “Eu falo do PT de graça. Não precisa de choradeira”.

